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"كومان": رئاسة خادم الحرمين لوفد المملكة في القمة العربية رؤية ثاقبة وإيمان راسخ بوحدة الأمة

تعزز التعاون العربي المشترك

أعرب الأمين العام لمجلس وزراء الداخلية العرب الدكتور محمد بن علي كومان عن اعتزازه وتقديره لترؤس خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود -حفظه الله- وفد المملكة المشارك في القمة العربية الثلاثين المقرر عقدها في الجمهورية التونسية يوم 31 مارس 2019م.

وقال: إن رئاسة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود -أيده الله- للقمة العربية الثلاثين التي ستعقد في تونس يأتي من الرؤية الثاقبة والإيمان الراسخ بضرورة وحدة الأمة العربية ومواصلة الجهود الكبيرة التي تبذلها المملكة العربية السعودية بقيادة خادم الحرمين الشريفين -رعاه الله- الحكيمة في سبيل تعزيز التعاون العربي المشترك، والتي تجلت في الاستضافة الكريمة للقمة العربية التاسعة والعشرين "قمة القدس" التي انعقدت بالظهران يوم 15 أبريل 2018م، وما أسفرت عنه من نجاح كبير بفضل حنكة خادم الحرمين الشريفين.

وقد تمثل هذا النجاح في عدة مخرجات منها: صدور "إعلان الظهران" الذي تضمن تحديد الموقف من عدد من القضايا من بينها الأمن القومي العربي ومواجهة التدخلات الخارجية ومكافحة الإرهاب إلى غير ذلك من القضايا التي تهم الأمة العربية، إضافة إلى "وثيقة تعزيز الأمن القومي العربي لمواجهة التحديات المشتركة" التي رسمت أوجه التعاون العربي في مواجهة التحديات الأمنية التي تتربص بالمنطقة العربية.

وأكد الدكتور "كومان" أن مشاركة خادم الحرمين الشريفين في القمة العربية الثلاثين تأتي استمراراً لدعمه الدائم لقضايا الأمة العربية والإسلامية، وجهوده في المحافظة على الأمن والسلم العالميين، وموقفه الثابت من دعم القضية الفلسطينية وسعيه لتحقيق السلام الشامل والعادل في المنطقة العربية، كما تأتي تأكيداً على العلاقة المتميزة بين المملكة العربية السعودية والجمهورية التونسية، والتي كانت دائماً نموذجاً يحتذى للعلاقات العربية الأخوية القائمة على الثقة المتبادلة والرؤية المتطابقة اتجاه القضايا المصيرية للأمة العربية.

وأوضح أن مجلس وزراء الداخلية العرب، يعقد آمالاً كبيرة على هذه القمة التي تجمع قادة الدول العربية على أرض الجمهورية التونسية المضيافة لتدارس قضايا الأمة، متطلعين بكل ثقة للقرارات البناءة التي ستصدر عن القمة العربية في شتى المجالات وخاصة في المجال الأمني.

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الرئيسية/ المملكة / محليات

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"كومان": رئاسة خادم الحرمين لوفد المملكة في القمة العربية رؤية ثاقبة وإيمان راسخ بوحدة الأمة
سبق

أعرب الأمين العام لمجلس وزراء الداخلية العرب الدكتور محمد بن علي كومان عن اعتزازه وتقديره لترؤس خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود -حفظه الله- وفد المملكة المشارك في القمة العربية الثلاثين المقرر عقدها في الجمهورية التونسية يوم 31 مارس 2019م.

وقال: إن رئاسة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود -أيده الله- للقمة العربية الثلاثين التي ستعقد في تونس يأتي من الرؤية الثاقبة والإيمان الراسخ بضرورة وحدة الأمة العربية ومواصلة الجهود الكبيرة التي تبذلها المملكة العربية السعودية بقيادة خادم الحرمين الشريفين -رعاه الله- الحكيمة في سبيل تعزيز التعاون العربي المشترك، والتي تجلت في الاستضافة الكريمة للقمة العربية التاسعة والعشرين "قمة القدس" التي انعقدت بالظهران يوم 15 أبريل 2018م، وما أسفرت عنه من نجاح كبير بفضل حنكة خادم الحرمين الشريفين.

وقد تمثل هذا النجاح في عدة مخرجات منها: صدور "إعلان الظهران" الذي تضمن تحديد الموقف من عدد من القضايا من بينها الأمن القومي العربي ومواجهة التدخلات الخارجية ومكافحة الإرهاب إلى غير ذلك من القضايا التي تهم الأمة العربية، إضافة إلى "وثيقة تعزيز الأمن القومي العربي لمواجهة التحديات المشتركة" التي رسمت أوجه التعاون العربي في مواجهة التحديات الأمنية التي تتربص بالمنطقة العربية.

وأكد الدكتور "كومان" أن مشاركة خادم الحرمين الشريفين في القمة العربية الثلاثين تأتي استمراراً لدعمه الدائم لقضايا الأمة العربية والإسلامية، وجهوده في المحافظة على الأمن والسلم العالميين، وموقفه الثابت من دعم القضية الفلسطينية وسعيه لتحقيق السلام الشامل والعادل في المنطقة العربية، كما تأتي تأكيداً على العلاقة المتميزة بين المملكة العربية السعودية والجمهورية التونسية، والتي كانت دائماً نموذجاً يحتذى للعلاقات العربية الأخوية القائمة على الثقة المتبادلة والرؤية المتطابقة اتجاه القضايا المصيرية للأمة العربية.

وأوضح أن مجلس وزراء الداخلية العرب، يعقد آمالاً كبيرة على هذه القمة التي تجمع قادة الدول العربية على أرض الجمهورية التونسية المضيافة لتدارس قضايا الأمة، متطلعين بكل ثقة للقرارات البناءة التي ستصدر عن القمة العربية في شتى المجالات وخاصة في المجال الأمني.

30 مارس 2019 - 23 رجب 1440
06:52 PM
اخر تعديل
31 مارس 2019 - 24 رجب 1440
08:55 AM

"كومان": رئاسة خادم الحرمين لوفد المملكة في القمة العربية رؤية ثاقبة وإيمان راسخ بوحدة الأمة

تعزز التعاون العربي المشترك

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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أعرب الأمين العام لمجلس وزراء الداخلية العرب الدكتور محمد بن علي كومان عن اعتزازه وتقديره لترؤس خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود -حفظه الله- وفد المملكة المشارك في القمة العربية الثلاثين المقرر عقدها في الجمهورية التونسية يوم 31 مارس 2019م.

وقال: إن رئاسة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود -أيده الله- للقمة العربية الثلاثين التي ستعقد في تونس يأتي من الرؤية الثاقبة والإيمان الراسخ بضرورة وحدة الأمة العربية ومواصلة الجهود الكبيرة التي تبذلها المملكة العربية السعودية بقيادة خادم الحرمين الشريفين -رعاه الله- الحكيمة في سبيل تعزيز التعاون العربي المشترك، والتي تجلت في الاستضافة الكريمة للقمة العربية التاسعة والعشرين "قمة القدس" التي انعقدت بالظهران يوم 15 أبريل 2018م، وما أسفرت عنه من نجاح كبير بفضل حنكة خادم الحرمين الشريفين.

وقد تمثل هذا النجاح في عدة مخرجات منها: صدور "إعلان الظهران" الذي تضمن تحديد الموقف من عدد من القضايا من بينها الأمن القومي العربي ومواجهة التدخلات الخارجية ومكافحة الإرهاب إلى غير ذلك من القضايا التي تهم الأمة العربية، إضافة إلى "وثيقة تعزيز الأمن القومي العربي لمواجهة التحديات المشتركة" التي رسمت أوجه التعاون العربي في مواجهة التحديات الأمنية التي تتربص بالمنطقة العربية.

وأكد الدكتور "كومان" أن مشاركة خادم الحرمين الشريفين في القمة العربية الثلاثين تأتي استمراراً لدعمه الدائم لقضايا الأمة العربية والإسلامية، وجهوده في المحافظة على الأمن والسلم العالميين، وموقفه الثابت من دعم القضية الفلسطينية وسعيه لتحقيق السلام الشامل والعادل في المنطقة العربية، كما تأتي تأكيداً على العلاقة المتميزة بين المملكة العربية السعودية والجمهورية التونسية، والتي كانت دائماً نموذجاً يحتذى للعلاقات العربية الأخوية القائمة على الثقة المتبادلة والرؤية المتطابقة اتجاه القضايا المصيرية للأمة العربية.

وأوضح أن مجلس وزراء الداخلية العرب، يعقد آمالاً كبيرة على هذه القمة التي تجمع قادة الدول العربية على أرض الجمهورية التونسية المضيافة لتدارس قضايا الأمة، متطلعين بكل ثقة للقرارات البناءة التي ستصدر عن القمة العربية في شتى المجالات وخاصة في المجال الأمني.

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