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السلطات الأمنية تباشر حالة قتل بـ"ترقش محايل"

الجريمة ارتُكبت في مكان تكثر به الأشجار الكثيفة

تباشر السلطات الأمنية الآن التحقيق في قضية قتل، راح ضحيتها شاب في قرية ترقش شمال محافظة محايل.

ووفقًا لمصادر "سبق"، فإن الجريمة ارتُكبت في مكان تكثر به الأشجار الكثيفة جنوب شرق ثانوية ترقش. ولا تزال الجهات الأمنية المعنية في موقع الجريمة.

"سبق" ستوافيكم بالتفاصيل لاحقًا.

محايل عسير قرية ترقش السلطات الأمنية تباشر حالة قتل

الرئيسية/ المملكة / محليات

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السلطات الأمنية تباشر حالة قتل بـ"ترقش محايل"
سبق

تباشر السلطات الأمنية الآن التحقيق في قضية قتل، راح ضحيتها شاب في قرية ترقش شمال محافظة محايل.

ووفقًا لمصادر "سبق"، فإن الجريمة ارتُكبت في مكان تكثر به الأشجار الكثيفة جنوب شرق ثانوية ترقش. ولا تزال الجهات الأمنية المعنية في موقع الجريمة.

"سبق" ستوافيكم بالتفاصيل لاحقًا.

26 يناير 2020 - 1 جمادى الآخر 1441
11:52 PM

السلطات الأمنية تباشر حالة قتل بـ"ترقش محايل"

الجريمة ارتُكبت في مكان تكثر به الأشجار الكثيفة

A A A
محمد طيران - محايل عسير
2
1,739

تباشر السلطات الأمنية الآن التحقيق في قضية قتل، راح ضحيتها شاب في قرية ترقش شمال محافظة محايل.

ووفقًا لمصادر "سبق"، فإن الجريمة ارتُكبت في مكان تكثر به الأشجار الكثيفة جنوب شرق ثانوية ترقش. ولا تزال الجهات الأمنية المعنية في موقع الجريمة.

"سبق" ستوافيكم بالتفاصيل لاحقًا.

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