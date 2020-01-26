ووفقًا لمصادر "سبق"، فإن الجريمة ارتُكبت في مكان تكثر به الأشجار الكثيفة جنوب شرق ثانوية ترقش. ولا تزال الجهات الأمنية المعنية في موقع الجريمة.

تباشر السلطات الأمنية الآن التحقيق في قضية قتل، راح ضحيتها شاب في قرية ترقش شمال محافظة محايل.

السلطات الأمنية تباشر حالة قتل بـ"ترقش محايل" محمد طيران سبق 2020-01-26 تباشر السلطات الأمنية الآن التحقيق في قضية قتل، راح ضحيتها شاب في قرية ترقش شمال محافظة محايل. ووفقًا لمصادر "سبق"، فإن الجريمة ارتُكبت في مكان تكثر به الأشجار الكثيفة جنوب شرق ثانوية ترقش. ولا تزال الجهات الأمنية المعنية في موقع الجريمة. "سبق" ستوافيكم بالتفاصيل لاحقًا.

26 يناير 2020 - 1 جمادى الآخر 1441 11:52 PM

السلطات الأمنية تباشر حالة قتل بـ"ترقش محايل" الجريمة ارتُكبت في مكان تكثر به الأشجار الكثيفة





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تباشر السلطات الأمنية الآن التحقيق في قضية قتل، راح ضحيتها شاب في قرية ترقش شمال محافظة محايل.

ووفقًا لمصادر "سبق"، فإن الجريمة ارتُكبت في مكان تكثر به الأشجار الكثيفة جنوب شرق ثانوية ترقش. ولا تزال الجهات الأمنية المعنية في موقع الجريمة.

"سبق" ستوافيكم بالتفاصيل لاحقًا.