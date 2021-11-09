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إسرائيل تكثف الاستعدادات لهجوم محتمل على المنشآت النووية الإيرانية

"كوخافي" أشار إلى تسريع الجيش للتخطيط العملياتي

ذكر رئيس أركان جيش الاحتلال الإسرائيلي أفيف كوخافي، اليوم (الثلاثاء)، أن إسرائيل تكثف الاستعدادات لهجوم محتمل على المنشآت النووية الإيرانية.

وبين "كوخافي" أمام لجنة الشؤون الخارجية والدفاع في "الكنيست"، أن الجيش يسرع من التخطيط العملياتي والاستعداد للتعامل مع إيران والتهديد النووي العسكري.

وأضاف أن الميزانية التي جرت الموافقة عليها تجعل من الممكن التعامل مع مجموعة متنوعة من التهديدات، بحسب ما نقل "روسيا اليوم" عن صحيفة "تايمز أوف إسرائيل".

واعتبر أن "إسرائيل تواجه تحديات أمنية عديدة على جبهات متعددة".

الرئيسية/ أخبار العالم

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إسرائيل تكثف الاستعدادات لهجوم محتمل على المنشآت النووية الإيرانية
سبق

ذكر رئيس أركان جيش الاحتلال الإسرائيلي أفيف كوخافي، اليوم (الثلاثاء)، أن إسرائيل تكثف الاستعدادات لهجوم محتمل على المنشآت النووية الإيرانية.

وبين "كوخافي" أمام لجنة الشؤون الخارجية والدفاع في "الكنيست"، أن الجيش يسرع من التخطيط العملياتي والاستعداد للتعامل مع إيران والتهديد النووي العسكري.

وأضاف أن الميزانية التي جرت الموافقة عليها تجعل من الممكن التعامل مع مجموعة متنوعة من التهديدات، بحسب ما نقل "روسيا اليوم" عن صحيفة "تايمز أوف إسرائيل".

واعتبر أن "إسرائيل تواجه تحديات أمنية عديدة على جبهات متعددة".

09 نوفمبر 2021 - 4 ربيع الآخر 1443
05:32 PM

إسرائيل تكثف الاستعدادات لهجوم محتمل على المنشآت النووية الإيرانية

"كوخافي" أشار إلى تسريع الجيش للتخطيط العملياتي

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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ذكر رئيس أركان جيش الاحتلال الإسرائيلي أفيف كوخافي، اليوم (الثلاثاء)، أن إسرائيل تكثف الاستعدادات لهجوم محتمل على المنشآت النووية الإيرانية.

وبين "كوخافي" أمام لجنة الشؤون الخارجية والدفاع في "الكنيست"، أن الجيش يسرع من التخطيط العملياتي والاستعداد للتعامل مع إيران والتهديد النووي العسكري.

وأضاف أن الميزانية التي جرت الموافقة عليها تجعل من الممكن التعامل مع مجموعة متنوعة من التهديدات، بحسب ما نقل "روسيا اليوم" عن صحيفة "تايمز أوف إسرائيل".

واعتبر أن "إسرائيل تواجه تحديات أمنية عديدة على جبهات متعددة".

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