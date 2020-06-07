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أمير تبوك يؤكد أهمية تكثيف تطبيق الاحترازات بما يضمن سلامة المواطن والمقيم

خلال لقائه مديري الشرطة والشؤون الصحية بالمنطقة

استقبل أمير منطقة تبوك الأمير فهد بن سلطان بن عبدالعزيز، في مكتبه بالإمارة اليوم، مدير شرطة المنطقة اللواء إبراهيم بن سليمان الزبن، ومدير عام الشؤون الصحية بالمنطقة الدكتور غرم الله بن عبد الله الغامدي.

واطلع في بداية اللقاء على سير العمل لتطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية لمكافحة تفشي وانتشار جائحة فيروس كورونا، كما استعرض الجهود المبذولة والخطط المعدة لمكافحة انتشار هذه الجائحة.


وأكد على أهمية تكثيف الجهود ومتابعة تطبيق الإجراءات الاحترازية لمنع تفشي وانتشار فيروس كورونا لتحقيق الهدف المنشود وهو سلامة المواطن والمقيم مشيداً بالجهود الكبيرة التي يبذلها رجال الأمن في الميدان وكذلك الكوادر الطبية والفنية والتمريضية منوهاً سموه بالدعم الكبير الذي تحظى به القطاعات الأمنية والصحية من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وسمو ولي العهد -حفظهما الله.

من جهته، عبر اللواء الزبن والدكتور الغامدي عن شكرهما وتقديرهما لسمو أمير منطقة تبوك، على توجيهاته ومتابعته الدائمة ودعمه المتواصل، وحرصه على تنفيذ الخطط الأمنية والصحية بالمنطقة.

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أمير تبوك يؤكد أهمية تكثيف تطبيق الاحترازات بما يضمن سلامة المواطن والمقيم
سبق

استقبل أمير منطقة تبوك الأمير فهد بن سلطان بن عبدالعزيز، في مكتبه بالإمارة اليوم، مدير شرطة المنطقة اللواء إبراهيم بن سليمان الزبن، ومدير عام الشؤون الصحية بالمنطقة الدكتور غرم الله بن عبد الله الغامدي.

واطلع في بداية اللقاء على سير العمل لتطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية لمكافحة تفشي وانتشار جائحة فيروس كورونا، كما استعرض الجهود المبذولة والخطط المعدة لمكافحة انتشار هذه الجائحة.


وأكد على أهمية تكثيف الجهود ومتابعة تطبيق الإجراءات الاحترازية لمنع تفشي وانتشار فيروس كورونا لتحقيق الهدف المنشود وهو سلامة المواطن والمقيم مشيداً بالجهود الكبيرة التي يبذلها رجال الأمن في الميدان وكذلك الكوادر الطبية والفنية والتمريضية منوهاً سموه بالدعم الكبير الذي تحظى به القطاعات الأمنية والصحية من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وسمو ولي العهد -حفظهما الله.

من جهته، عبر اللواء الزبن والدكتور الغامدي عن شكرهما وتقديرهما لسمو أمير منطقة تبوك، على توجيهاته ومتابعته الدائمة ودعمه المتواصل، وحرصه على تنفيذ الخطط الأمنية والصحية بالمنطقة.

07 يونيو 2020 - 15 شوّال 1441
11:24 PM

أمير تبوك يؤكد أهمية تكثيف تطبيق الاحترازات بما يضمن سلامة المواطن والمقيم

خلال لقائه مديري الشرطة والشؤون الصحية بالمنطقة

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صحيفة سبق الإلكترونية - تبوك
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استقبل أمير منطقة تبوك الأمير فهد بن سلطان بن عبدالعزيز، في مكتبه بالإمارة اليوم، مدير شرطة المنطقة اللواء إبراهيم بن سليمان الزبن، ومدير عام الشؤون الصحية بالمنطقة الدكتور غرم الله بن عبد الله الغامدي.

واطلع في بداية اللقاء على سير العمل لتطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية لمكافحة تفشي وانتشار جائحة فيروس كورونا، كما استعرض الجهود المبذولة والخطط المعدة لمكافحة انتشار هذه الجائحة.


وأكد على أهمية تكثيف الجهود ومتابعة تطبيق الإجراءات الاحترازية لمنع تفشي وانتشار فيروس كورونا لتحقيق الهدف المنشود وهو سلامة المواطن والمقيم مشيداً بالجهود الكبيرة التي يبذلها رجال الأمن في الميدان وكذلك الكوادر الطبية والفنية والتمريضية منوهاً سموه بالدعم الكبير الذي تحظى به القطاعات الأمنية والصحية من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وسمو ولي العهد -حفظهما الله.

من جهته، عبر اللواء الزبن والدكتور الغامدي عن شكرهما وتقديرهما لسمو أمير منطقة تبوك، على توجيهاته ومتابعته الدائمة ودعمه المتواصل، وحرصه على تنفيذ الخطط الأمنية والصحية بالمنطقة.

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