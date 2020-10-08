سفارة المملكة باليابان تحذّر السعوديين هناك من #Chan_hom
طالبت بتوخي الحيطة والحذر والالتزام بتعليمات السلطات المحلية
حذّرت السفارة السعودية في اليابان، من تداعيات إعصار شان هوم، وما يصاحبه من أمطار ورياح؛ مطالبة المواطنين السعوديين بالحيطة والتقيد بتعليمات السلطات المحلية والتواصل معها حال الطوارئ لا قدر الله.
وقالت سفارة المملكة باليابان في تغريدة على حسابها بتويتر اليوم: "نظرًا للتحذيرات التي تفيد بمرور إعصار #Chan_hom، وما يصاحبه من أمطار غزيرة ورياح شديدة؛ تهيب السفارة بالمواطنين السعوديين في #اليابان أخذ الحيطة والحذر، والتقيد بتعليمات السلطات المحلية، وفي حال حدوث أي طارئ يرجى التواصل:
سفارة المملكة باليابان تحذّر السعوديين هناك من #Chan_hom
صحيفة سبق الإلكترونيةسبق2020-10-08
حذّرت السفارة السعودية في اليابان، من تداعيات إعصار شان هوم، وما يصاحبه من أمطار ورياح؛ مطالبة المواطنين السعوديين بالحيطة والتقيد بتعليمات السلطات المحلية والتواصل معها حال الطوارئ لا قدر الله.
وقالت سفارة المملكة باليابان في تغريدة على حسابها بتويتر اليوم: "نظرًا للتحذيرات التي تفيد بمرور إعصار #Chan_hom، وما يصاحبه من أمطار غزيرة ورياح شديدة؛ تهيب السفارة بالمواطنين السعوديين في #اليابان أخذ الحيطة والحذر، والتقيد بتعليمات السلطات المحلية، وفي حال حدوث أي طارئ يرجى التواصل:
09055833862
0335895242
08 أكتوبر 2020 - 21 صفر 1442
09:21 AM
سفارة المملكة باليابان تحذّر السعوديين هناك من #Chan_hom
طالبت بتوخي الحيطة والحذر والالتزام بتعليمات السلطات المحلية
حذّرت السفارة السعودية في اليابان، من تداعيات إعصار شان هوم، وما يصاحبه من أمطار ورياح؛ مطالبة المواطنين السعوديين بالحيطة والتقيد بتعليمات السلطات المحلية والتواصل معها حال الطوارئ لا قدر الله.
وقالت سفارة المملكة باليابان في تغريدة على حسابها بتويتر اليوم: "نظرًا للتحذيرات التي تفيد بمرور إعصار #Chan_hom، وما يصاحبه من أمطار غزيرة ورياح شديدة؛ تهيب السفارة بالمواطنين السعوديين في #اليابان أخذ الحيطة والحذر، والتقيد بتعليمات السلطات المحلية، وفي حال حدوث أي طارئ يرجى التواصل: