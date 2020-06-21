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الفهيد: إطلاق برنامج تدريبي مسائي لأفراد المجتمع في 63 معهداً بمختلف المناطق

محافظ "التقني": بهدف تأهيلهم وتزويدهم بالمهارات لتمكينهم من الالتحاق بسوق العمل

أعلنت المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني، إطلاق برنامج تدريبي في الفترة المسائية هو الأول من نوعه بالمعاهد الصناعية ومعاهد العمارة والتشييد الثانوية، بهدف تأهيل أفراد المجتمع من خلال برامج تدريبية لمدة فصل تدريبي واحد، وتزويدهم بالمهارات الأساسية التي تُمكنهم من الالتحاق بسوق العمل كجزء من دور المؤسسة في التأهيل ومحو الأمية المهنية لأفراد المجتمع والمسؤولية الاجتماعية، والإسهام في استيعاب أكبر عدد ممكن من الراغبين في الالتحاق ببرامج التدريب التقني والمهني.

وأوضح محافظ المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني الدكتور أحمد بن فهد الفهيد، أن البرنامج الجديد الذي ستقدمه المؤسسة بدءاً من الفصل الأول القادم سيتمثل في برامج تدريبية قصيرة لا تتجاوز مدتها فصلاً تدريبياً، موجهة لمختلف شرائح المجتمع من الرجال في عدة تخصصات فنية متنوعة منها الحاسب الآلي، الإنشاءات المعدنية، الكهرباء الصناعية، الرسم المعماري، الإلكترونيات، صيانة الجوّال، وصيانة المصاعد، وذلك في (63) معهداً بمختلف مناطق المملكة.

وأكد الدكتور الفهيد أن هذه البرامج التي يبلغ عددها حوالي (102) برنامج تدريبي ستسهم في رفع الكفاءة التشغيلية للمعاهد، ورفع ثقافة العمل التقني والمهني في أوساط المجتمع، وإتاحة الفرصة للراغبين في مواصلة مسارهم التدريبي، وزيادة المستوى المهارى لتلبية احتياجات سوق العمل، حيث سيحصل بموجبه المتدرب على شهادة إتمام برنامج تدريبي معتمدة من المؤسسة.

وأكد محافظ المؤسسة العامة التدريب التقني والمهني، حرص المؤسسة التام على الاستثمار الأمثل لمنشآت المعاهد بالفترة المسائية، لتطوير ورفع مهارات الموظفين في القطاع الحكومي أو الخاص ممن هم على رأس العمل، إضافةً إلى سعيها لنشر ثقافة العمل في المجال التقني والمهني من خلال تلك البرامج التي تقدمها.

يذكر أن التسجيل في هذه البرامج سيبدأ بتاريخ 4 / 11 / 1441 هـ، الموافق 25 / 6 / 2020 م، من خلال بوابة القبول الموحد عبر الموقع الإلكتروني للمؤسسة.

المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني

الرئيسية/ المملكة / محليات

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الفهيد: إطلاق برنامج تدريبي مسائي لأفراد المجتمع في 63 معهداً بمختلف المناطق
سبق

أعلنت المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني، إطلاق برنامج تدريبي في الفترة المسائية هو الأول من نوعه بالمعاهد الصناعية ومعاهد العمارة والتشييد الثانوية، بهدف تأهيل أفراد المجتمع من خلال برامج تدريبية لمدة فصل تدريبي واحد، وتزويدهم بالمهارات الأساسية التي تُمكنهم من الالتحاق بسوق العمل كجزء من دور المؤسسة في التأهيل ومحو الأمية المهنية لأفراد المجتمع والمسؤولية الاجتماعية، والإسهام في استيعاب أكبر عدد ممكن من الراغبين في الالتحاق ببرامج التدريب التقني والمهني.

وأوضح محافظ المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني الدكتور أحمد بن فهد الفهيد، أن البرنامج الجديد الذي ستقدمه المؤسسة بدءاً من الفصل الأول القادم سيتمثل في برامج تدريبية قصيرة لا تتجاوز مدتها فصلاً تدريبياً، موجهة لمختلف شرائح المجتمع من الرجال في عدة تخصصات فنية متنوعة منها الحاسب الآلي، الإنشاءات المعدنية، الكهرباء الصناعية، الرسم المعماري، الإلكترونيات، صيانة الجوّال، وصيانة المصاعد، وذلك في (63) معهداً بمختلف مناطق المملكة.

وأكد الدكتور الفهيد أن هذه البرامج التي يبلغ عددها حوالي (102) برنامج تدريبي ستسهم في رفع الكفاءة التشغيلية للمعاهد، ورفع ثقافة العمل التقني والمهني في أوساط المجتمع، وإتاحة الفرصة للراغبين في مواصلة مسارهم التدريبي، وزيادة المستوى المهارى لتلبية احتياجات سوق العمل، حيث سيحصل بموجبه المتدرب على شهادة إتمام برنامج تدريبي معتمدة من المؤسسة.

وأكد محافظ المؤسسة العامة التدريب التقني والمهني، حرص المؤسسة التام على الاستثمار الأمثل لمنشآت المعاهد بالفترة المسائية، لتطوير ورفع مهارات الموظفين في القطاع الحكومي أو الخاص ممن هم على رأس العمل، إضافةً إلى سعيها لنشر ثقافة العمل في المجال التقني والمهني من خلال تلك البرامج التي تقدمها.

يذكر أن التسجيل في هذه البرامج سيبدأ بتاريخ 4 / 11 / 1441 هـ، الموافق 25 / 6 / 2020 م، من خلال بوابة القبول الموحد عبر الموقع الإلكتروني للمؤسسة.

21 يونيو 2020 - 29 شوّال 1441
11:48 AM

الفهيد: إطلاق برنامج تدريبي مسائي لأفراد المجتمع في 63 معهداً بمختلف المناطق

محافظ "التقني": بهدف تأهيلهم وتزويدهم بالمهارات لتمكينهم من الالتحاق بسوق العمل

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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أعلنت المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني، إطلاق برنامج تدريبي في الفترة المسائية هو الأول من نوعه بالمعاهد الصناعية ومعاهد العمارة والتشييد الثانوية، بهدف تأهيل أفراد المجتمع من خلال برامج تدريبية لمدة فصل تدريبي واحد، وتزويدهم بالمهارات الأساسية التي تُمكنهم من الالتحاق بسوق العمل كجزء من دور المؤسسة في التأهيل ومحو الأمية المهنية لأفراد المجتمع والمسؤولية الاجتماعية، والإسهام في استيعاب أكبر عدد ممكن من الراغبين في الالتحاق ببرامج التدريب التقني والمهني.

وأوضح محافظ المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني الدكتور أحمد بن فهد الفهيد، أن البرنامج الجديد الذي ستقدمه المؤسسة بدءاً من الفصل الأول القادم سيتمثل في برامج تدريبية قصيرة لا تتجاوز مدتها فصلاً تدريبياً، موجهة لمختلف شرائح المجتمع من الرجال في عدة تخصصات فنية متنوعة منها الحاسب الآلي، الإنشاءات المعدنية، الكهرباء الصناعية، الرسم المعماري، الإلكترونيات، صيانة الجوّال، وصيانة المصاعد، وذلك في (63) معهداً بمختلف مناطق المملكة.

وأكد الدكتور الفهيد أن هذه البرامج التي يبلغ عددها حوالي (102) برنامج تدريبي ستسهم في رفع الكفاءة التشغيلية للمعاهد، ورفع ثقافة العمل التقني والمهني في أوساط المجتمع، وإتاحة الفرصة للراغبين في مواصلة مسارهم التدريبي، وزيادة المستوى المهارى لتلبية احتياجات سوق العمل، حيث سيحصل بموجبه المتدرب على شهادة إتمام برنامج تدريبي معتمدة من المؤسسة.

وأكد محافظ المؤسسة العامة التدريب التقني والمهني، حرص المؤسسة التام على الاستثمار الأمثل لمنشآت المعاهد بالفترة المسائية، لتطوير ورفع مهارات الموظفين في القطاع الحكومي أو الخاص ممن هم على رأس العمل، إضافةً إلى سعيها لنشر ثقافة العمل في المجال التقني والمهني من خلال تلك البرامج التي تقدمها.

يذكر أن التسجيل في هذه البرامج سيبدأ بتاريخ 4 / 11 / 1441 هـ، الموافق 25 / 6 / 2020 م، من خلال بوابة القبول الموحد عبر الموقع الإلكتروني للمؤسسة.

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