النصر يتغنى بجائزة "اللعب النظيف" في المونديال

تغنى نادي النصر بمشاركته في كأس العالم للأندية عام 2000 التي كانت في النسخة الأولى للبطولة.
وكتب حساب النادي اليوم: "تزامنًا مع اقتراب نهائي كأس العالم للأندية، نستذكر جميعًا مَن أعلن انطلاقة البطولة العالمية، ومَن حقق أول انتصار عربي عالمي، ومَن شرف الوطن والعرب وقارته الآسيوية، وشهدت البرازيل بتتويجه بجائزة اللعب النظيف".
وكان النصر قد شارك في البطولة، ولعب أمام فريق ريال مدريد، وخسر 1-3، ثم كسب الرجاء المغربي 4-3 قبل أن يخسر مواجهته الأخيرة أمام كورنثيانز البرازيلي 0-2.
تغنى نادي النصر بمشاركته في كأس العالم للأندية عام 2000 التي كانت في النسخة الأولى للبطولة.
وكتب حساب النادي اليوم: "تزامنًا مع اقتراب نهائي كأس العالم للأندية، نستذكر جميعًا مَن أعلن انطلاقة البطولة العالمية، ومَن حقق أول انتصار عربي عالمي، ومَن شرف الوطن والعرب وقارته الآسيوية، وشهدت البرازيل بتتويجه بجائزة اللعب النظيف".
وكان النصر قد شارك في البطولة، ولعب أمام فريق ريال مدريد، وخسر 1-3، ثم كسب الرجاء المغربي 4-3 قبل أن يخسر مواجهته الأخيرة أمام كورنثيانز البرازيلي 0-2.
تغنى نادي النصر بمشاركته في كأس العالم للأندية عام 2000 التي كانت في النسخة الأولى للبطولة.
وكتب حساب النادي اليوم: "تزامنًا مع اقتراب نهائي كأس العالم للأندية، نستذكر جميعًا مَن أعلن انطلاقة البطولة العالمية، ومَن حقق أول انتصار عربي عالمي، ومَن شرف الوطن والعرب وقارته الآسيوية، وشهدت البرازيل بتتويجه بجائزة اللعب النظيف".
وكان النصر قد شارك في البطولة، ولعب أمام فريق ريال مدريد، وخسر 1-3، ثم كسب الرجاء المغربي 4-3 قبل أن يخسر مواجهته الأخيرة أمام كورنثيانز البرازيلي 0-2.