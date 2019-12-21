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النصر يتغنى بجائزة "اللعب النظيف" في المونديال

تغنى نادي النصر بمشاركته في كأس العالم للأندية عام 2000 التي كانت في النسخة الأولى للبطولة.

وكتب حساب النادي اليوم: "تزامنًا مع اقتراب نهائي‫ كأس العالم للأندية، نستذكر جميعًا مَن أعلن انطلاقة البطولة العالمية، ومَن حقق أول انتصار عربي عالمي، ومَن شرف الوطن والعرب وقارته الآسيوية، وشهدت البرازيل بتتويجه بجائزة اللعب النظيف".‫

وكان النصر قد شارك في البطولة، ولعب أمام فريق ريال مدريد، وخسر 1-3، ثم كسب الرجاء المغربي 4-3 قبل أن يخسر مواجهته الأخيرة أمام كورنثيانز البرازيلي 0-2.

النصر كأس العالم للأندية

الرئيسية/ رياضة / رياضة المملكة

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النصر يتغنى بجائزة "اللعب النظيف" في المونديال
سبق

تغنى نادي النصر بمشاركته في كأس العالم للأندية عام 2000 التي كانت في النسخة الأولى للبطولة.

وكتب حساب النادي اليوم: "تزامنًا مع اقتراب نهائي‫ كأس العالم للأندية، نستذكر جميعًا مَن أعلن انطلاقة البطولة العالمية، ومَن حقق أول انتصار عربي عالمي، ومَن شرف الوطن والعرب وقارته الآسيوية، وشهدت البرازيل بتتويجه بجائزة اللعب النظيف".‫

وكان النصر قد شارك في البطولة، ولعب أمام فريق ريال مدريد، وخسر 1-3، ثم كسب الرجاء المغربي 4-3 قبل أن يخسر مواجهته الأخيرة أمام كورنثيانز البرازيلي 0-2.

21 ديسمبر 2019 - 24 ربيع الآخر 1441
11:02 PM

النصر يتغنى بجائزة "اللعب النظيف" في المونديال

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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تغنى نادي النصر بمشاركته في كأس العالم للأندية عام 2000 التي كانت في النسخة الأولى للبطولة.

وكتب حساب النادي اليوم: "تزامنًا مع اقتراب نهائي‫ كأس العالم للأندية، نستذكر جميعًا مَن أعلن انطلاقة البطولة العالمية، ومَن حقق أول انتصار عربي عالمي، ومَن شرف الوطن والعرب وقارته الآسيوية، وشهدت البرازيل بتتويجه بجائزة اللعب النظيف".‫

وكان النصر قد شارك في البطولة، ولعب أمام فريق ريال مدريد، وخسر 1-3، ثم كسب الرجاء المغربي 4-3 قبل أن يخسر مواجهته الأخيرة أمام كورنثيانز البرازيلي 0-2.

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