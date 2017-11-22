النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

بلغاريا.. الرئيس راديف يفوز في الجولة الثانية من الانتخابات

حصل على أصوات 66.67٪ من الناخبين مقابل 32% لمنافسه

قالت لجنة الانتخابات المركزية في بلغاريا: إن رئيس البلاد الحالي رومين راديف، يفوز في الجولة الثانية من الانتخابات الرئاسية التي جرت أمس الأحد؛ وفقًا للنتائج الأولية.

وأعلنت اللجنة اليوم الاثنين، أنه بعد معالجة 99.44٪ من البروتوكولات الانتخابية، تَبَيّن فوز راديف بولاية رئاسية ثانية.

ووفقًا للمعطيات المنشورة على الموقع الرسمي للجنة الانتخابات المركزية، صوّت 66.67٪ من الناخبين (1532412 شخصًا) لصالح راديف.

وحصل منافسه رئيس جامعة صوفيا أناستاس غيردجيكوف، على 31.85٪ من الأصوات (732.035).

الرئيسية/ أخبار العالم

اعلان
بلغاريا.. الرئيس راديف يفوز في الجولة الثانية من الانتخابات
سبق

قالت لجنة الانتخابات المركزية في بلغاريا: إن رئيس البلاد الحالي رومين راديف، يفوز في الجولة الثانية من الانتخابات الرئاسية التي جرت أمس الأحد؛ وفقًا للنتائج الأولية.

وأعلنت اللجنة اليوم الاثنين، أنه بعد معالجة 99.44٪ من البروتوكولات الانتخابية، تَبَيّن فوز راديف بولاية رئاسية ثانية.

ووفقًا للمعطيات المنشورة على الموقع الرسمي للجنة الانتخابات المركزية، صوّت 66.67٪ من الناخبين (1532412 شخصًا) لصالح راديف.

وحصل منافسه رئيس جامعة صوفيا أناستاس غيردجيكوف، على 31.85٪ من الأصوات (732.035).

22 نوفمبر 2021 - 17 ربيع الآخر 1443
08:34 AM

بلغاريا.. الرئيس راديف يفوز في الجولة الثانية من الانتخابات

حصل على أصوات 66.67٪ من الناخبين مقابل 32% لمنافسه

A A A
صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
0
91

قالت لجنة الانتخابات المركزية في بلغاريا: إن رئيس البلاد الحالي رومين راديف، يفوز في الجولة الثانية من الانتخابات الرئاسية التي جرت أمس الأحد؛ وفقًا للنتائج الأولية.

وأعلنت اللجنة اليوم الاثنين، أنه بعد معالجة 99.44٪ من البروتوكولات الانتخابية، تَبَيّن فوز راديف بولاية رئاسية ثانية.

ووفقًا للمعطيات المنشورة على الموقع الرسمي للجنة الانتخابات المركزية، صوّت 66.67٪ من الناخبين (1532412 شخصًا) لصالح راديف.

وحصل منافسه رئيس جامعة صوفيا أناستاس غيردجيكوف، على 31.85٪ من الأصوات (732.035).

اعلان

بالأرقام

142 مليون ..

142 مليون ..

20 أكتوبر
12,739
201,250 سيارة ..

201,250 سيارة ..

05 يوليو
12,275
38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
14,215
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
15,259

كاريكاتير

نفاق جماعة "الاخوان" الإرهابية

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

إرهابي ومتخلف!.. متى تتحرك السينما العربية لمواجهة الإساءة الهوليودية لصورة العربي؟
إرهابي ومتخلف!.. متى تتحرك السينما العربية لمواجهة الإساءة الهوليودية لصورة العربي؟

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2021

تصميم و برمجة     استضافة