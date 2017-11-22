بلغاريا.. الرئيس راديف يفوز في الجولة الثانية من الانتخابات

حصل على أصوات 66.67٪ من الناخبين مقابل 32% لمنافسه

قالت لجنة الانتخابات المركزية في بلغاريا: إن رئيس البلاد الحالي رومين راديف، يفوز في الجولة الثانية من الانتخابات الرئاسية التي جرت أمس الأحد؛ وفقًا للنتائج الأولية.

وأعلنت اللجنة اليوم الاثنين، أنه بعد معالجة 99.44٪ من البروتوكولات الانتخابية، تَبَيّن فوز راديف بولاية رئاسية ثانية.

ووفقًا للمعطيات المنشورة على الموقع الرسمي للجنة الانتخابات المركزية، صوّت 66.67٪ من الناخبين (1532412 شخصًا) لصالح راديف.

وحصل منافسه رئيس جامعة صوفيا أناستاس غيردجيكوف، على 31.85٪ من الأصوات (732.035).