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مدرب "الهلال" لـ "Abola": "الهلاليون" لن يتركوني أرحل عن ناديهم وعودتي للبرتغال تظل قائمة

نفى المدير الفني لنادي الهلال، البرتغالي خورخي خيسوس؛ الأنباء التي تحدثت عن وجود مفاوضات بينه وبين مسؤولي بنفيكا البرتغالي لعودته مرة أخرى لقيادة الفريق؛ موضحاً أن عودته للكرة البرتغالية تظل دائماً مطروحة، وذلك في حوارٍ أجراه مع صحيفة أبولا البرتغالية.

وتحدث خيسوس؛ عن أنه لا صحة لأيِّ مفاوضاتٍ مع مسؤولي بنفيكا؛ موضحاً أن النادي لديه مدرب، وأنه يحترم بنفيكا كثيراً؛ كونه مَن صنع اسم خيسوس في عالم كرة القدم، وأنه يرتبط بصداقة قوية مع رئيس النادي البرتغالي، لكن ليس معنى ذلك أنه سيعود إلى البرتغال في الوقت الحالي.

وفي سؤالٍ له عن احتمالية تركه الهلال، قال: "ليس ذلك سهلاً .. لن تسمح الإدارة برحيلي.. حالياً أن موجود بالهلال وعقدي يستمر لنهاية الموسم، وهناك خيار للتجديد لموسم آخر".

وكشف خيسوس؛ عن أنه باستمرار كان يتلقى عروضاً تدريبية من الأندية الكبيرة، مثل فالنسيا وأتلتيكو مديد وموناكو؛ لكنه كان يفضّل دائماً البقاء مع بنفيكا، قائلاً إنه لولا بنفيكا لما كان موجوداً الآن في الهلال، في إشارةٍ لفضل النادي البرتغالي عليه.

الرئيسية/ رياضة / رياضة المملكة

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مدرب "الهلال" لـ "Abola": "الهلاليون" لن يتركوني أرحل عن ناديهم وعودتي للبرتغال تظل قائمة
سبق

نفى المدير الفني لنادي الهلال، البرتغالي خورخي خيسوس؛ الأنباء التي تحدثت عن وجود مفاوضات بينه وبين مسؤولي بنفيكا البرتغالي لعودته مرة أخرى لقيادة الفريق؛ موضحاً أن عودته للكرة البرتغالية تظل دائماً مطروحة، وذلك في حوارٍ أجراه مع صحيفة أبولا البرتغالية.

وتحدث خيسوس؛ عن أنه لا صحة لأيِّ مفاوضاتٍ مع مسؤولي بنفيكا؛ موضحاً أن النادي لديه مدرب، وأنه يحترم بنفيكا كثيراً؛ كونه مَن صنع اسم خيسوس في عالم كرة القدم، وأنه يرتبط بصداقة قوية مع رئيس النادي البرتغالي، لكن ليس معنى ذلك أنه سيعود إلى البرتغال في الوقت الحالي.

وفي سؤالٍ له عن احتمالية تركه الهلال، قال: "ليس ذلك سهلاً .. لن تسمح الإدارة برحيلي.. حالياً أن موجود بالهلال وعقدي يستمر لنهاية الموسم، وهناك خيار للتجديد لموسم آخر".

وكشف خيسوس؛ عن أنه باستمرار كان يتلقى عروضاً تدريبية من الأندية الكبيرة، مثل فالنسيا وأتلتيكو مديد وموناكو؛ لكنه كان يفضّل دائماً البقاء مع بنفيكا، قائلاً إنه لولا بنفيكا لما كان موجوداً الآن في الهلال، في إشارةٍ لفضل النادي البرتغالي عليه.

17 نوفمبر 2018 - 9 ربيع الأول 1440
12:47 PM

مدرب "الهلال" لـ "Abola": "الهلاليون" لن يتركوني أرحل عن ناديهم وعودتي للبرتغال تظل قائمة

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محمد السيّد - الرياض
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نفى المدير الفني لنادي الهلال، البرتغالي خورخي خيسوس؛ الأنباء التي تحدثت عن وجود مفاوضات بينه وبين مسؤولي بنفيكا البرتغالي لعودته مرة أخرى لقيادة الفريق؛ موضحاً أن عودته للكرة البرتغالية تظل دائماً مطروحة، وذلك في حوارٍ أجراه مع صحيفة أبولا البرتغالية.

وتحدث خيسوس؛ عن أنه لا صحة لأيِّ مفاوضاتٍ مع مسؤولي بنفيكا؛ موضحاً أن النادي لديه مدرب، وأنه يحترم بنفيكا كثيراً؛ كونه مَن صنع اسم خيسوس في عالم كرة القدم، وأنه يرتبط بصداقة قوية مع رئيس النادي البرتغالي، لكن ليس معنى ذلك أنه سيعود إلى البرتغال في الوقت الحالي.

وفي سؤالٍ له عن احتمالية تركه الهلال، قال: "ليس ذلك سهلاً .. لن تسمح الإدارة برحيلي.. حالياً أن موجود بالهلال وعقدي يستمر لنهاية الموسم، وهناك خيار للتجديد لموسم آخر".

وكشف خيسوس؛ عن أنه باستمرار كان يتلقى عروضاً تدريبية من الأندية الكبيرة، مثل فالنسيا وأتلتيكو مديد وموناكو؛ لكنه كان يفضّل دائماً البقاء مع بنفيكا، قائلاً إنه لولا بنفيكا لما كان موجوداً الآن في الهلال، في إشارةٍ لفضل النادي البرتغالي عليه.

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