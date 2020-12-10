"الدهاس" مديرًا لإدارة التراخيص بصحة مكة

أصدر المدير العام للشؤون الصحية بمنطقة مكة المكرمة، قرارًا يقضي بتكليف الأخصائي عبد الرحمن بن سفر الدهاس، مديرًا لإدارة التراخيص.

ويعتبر "الدهاس" من الكفاءات المتميزة بالقطاع الصحي بمكة المكرمة، وسبق تكليفه بعدد من الإدارات، كان آخرها مدير إدارة أهلية العلاج والتنسيق الطبي بالمنطقة.