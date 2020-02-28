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رسمياً .. "كورونا" يؤجّل مباراتَي الهلال والأهلي بدوري أبطال آسيا

اجتماعات طارئة لحسم مصير النسخة الحالية من دوري الأبطال

أعلنت لجنة المسابقات بالاتحاد الآسيوي لكرة القدم، تأجيل مباراتَي "الأهلي والهلال" السعوديين ضدّ كل من "الشرطة العراقي وباختاكور الأوزبكي" على الترتيب، إلى موعد يتحدّد لاحقاً.

وتواجه مسابقة دوري أبطال آسيا، في نسختها الحالية، ظروفاً استثنائية، بسبب تفشي فيروس "كورونا"، في أغلب دول القارة؛ وعلى رأسها الصين وإيران.

وأعلن الاتحاد الآسيوي، تأجيل مباراتَي الهلال والأهلي، في الجولة الثالثة من دور المجموعات ببطولة دوري أبطال آسيا، والمقرر لها يومَي الإثنين والثلاثاء المقبلين.

وكان من المقرر أن يلتقي الأهلي السعودي في جدة، نظيره الشرطة العراقي لحساب المجموعة الأولى يوم الإثنين المقبل، بينما كان من المقرر أن يواجه الهلال "باختاكور" في قمة المجموعة الثانية بالرياض يوم الثلاثاء.

جديرٌ بالذكر أن الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، يعقد في الوقت الحالي، مجموعة من الاجتماعات الطارئة، لحسم مصير النسخة الحالية من دوري أبطال آسيا.

وطرح الاتحاد الآسيوي، مجموعة من الحلول؛ منها: إلغاء المسابقة القارية، أو تأجيلها مؤقتاً لحين اتضاح الموقف الصحي، أو استبعاد فرق الدول التي تُعاني فيروس كورونا.

الاتحاد الآسيوي لكرة القدم الهلال الأهلي فيروس كورونا الجديد

الرئيسية/ رياضة / رياضة المملكة

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رسمياً .. "كورونا" يؤجّل مباراتَي الهلال والأهلي بدوري أبطال آسيا
سبق

أعلنت لجنة المسابقات بالاتحاد الآسيوي لكرة القدم، تأجيل مباراتَي "الأهلي والهلال" السعوديين ضدّ كل من "الشرطة العراقي وباختاكور الأوزبكي" على الترتيب، إلى موعد يتحدّد لاحقاً.

وتواجه مسابقة دوري أبطال آسيا، في نسختها الحالية، ظروفاً استثنائية، بسبب تفشي فيروس "كورونا"، في أغلب دول القارة؛ وعلى رأسها الصين وإيران.

وأعلن الاتحاد الآسيوي، تأجيل مباراتَي الهلال والأهلي، في الجولة الثالثة من دور المجموعات ببطولة دوري أبطال آسيا، والمقرر لها يومَي الإثنين والثلاثاء المقبلين.

وكان من المقرر أن يلتقي الأهلي السعودي في جدة، نظيره الشرطة العراقي لحساب المجموعة الأولى يوم الإثنين المقبل، بينما كان من المقرر أن يواجه الهلال "باختاكور" في قمة المجموعة الثانية بالرياض يوم الثلاثاء.

جديرٌ بالذكر أن الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، يعقد في الوقت الحالي، مجموعة من الاجتماعات الطارئة، لحسم مصير النسخة الحالية من دوري أبطال آسيا.

وطرح الاتحاد الآسيوي، مجموعة من الحلول؛ منها: إلغاء المسابقة القارية، أو تأجيلها مؤقتاً لحين اتضاح الموقف الصحي، أو استبعاد فرق الدول التي تُعاني فيروس كورونا.

28 فبراير 2020 - 4 رجب 1441
12:56 PM
اخر تعديل
28 فبراير 2020 - 4 رجب 1441
02:21 PM

رسمياً .. "كورونا" يؤجّل مباراتَي الهلال والأهلي بدوري أبطال آسيا

اجتماعات طارئة لحسم مصير النسخة الحالية من دوري الأبطال

A A A
محمد البقمي - الرياض
3
14,945

أعلنت لجنة المسابقات بالاتحاد الآسيوي لكرة القدم، تأجيل مباراتَي "الأهلي والهلال" السعوديين ضدّ كل من "الشرطة العراقي وباختاكور الأوزبكي" على الترتيب، إلى موعد يتحدّد لاحقاً.

وتواجه مسابقة دوري أبطال آسيا، في نسختها الحالية، ظروفاً استثنائية، بسبب تفشي فيروس "كورونا"، في أغلب دول القارة؛ وعلى رأسها الصين وإيران.

وأعلن الاتحاد الآسيوي، تأجيل مباراتَي الهلال والأهلي، في الجولة الثالثة من دور المجموعات ببطولة دوري أبطال آسيا، والمقرر لها يومَي الإثنين والثلاثاء المقبلين.

وكان من المقرر أن يلتقي الأهلي السعودي في جدة، نظيره الشرطة العراقي لحساب المجموعة الأولى يوم الإثنين المقبل، بينما كان من المقرر أن يواجه الهلال "باختاكور" في قمة المجموعة الثانية بالرياض يوم الثلاثاء.

جديرٌ بالذكر أن الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، يعقد في الوقت الحالي، مجموعة من الاجتماعات الطارئة، لحسم مصير النسخة الحالية من دوري أبطال آسيا.

وطرح الاتحاد الآسيوي، مجموعة من الحلول؛ منها: إلغاء المسابقة القارية، أو تأجيلها مؤقتاً لحين اتضاح الموقف الصحي، أو استبعاد فرق الدول التي تُعاني فيروس كورونا.

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