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"الجوازات" تعلن في مؤتمر صحفي غدًا انتهاء مرحلة القدوم للحجاج

"اليحيى" يعلن أعداد ضيوف الرحمن الذين وصلوا للمملكة

تعقد الإدارة العامة للجوازات، مساء غدٍ الأربعاء، مؤتمرًا صحافيًا في جدة تعلن فيه انتهاء مرحلة القدوم للحجاج القادمين إلى المملكة عبر موانئ المملكة الجوية والبرية والبحرية.

وسيعلن المدير العام للجوازات اللواء سليمان اليحيى أعداد الحجاج الذين وصلوا إلى المملكة، إضافة إلى ما سيتم الكشف عنه خلال المؤتمر.

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"الجوازات" تعلن في مؤتمر صحفي غدًا انتهاء مرحلة القدوم للحجاج
سبق

تعقد الإدارة العامة للجوازات، مساء غدٍ الأربعاء، مؤتمرًا صحافيًا في جدة تعلن فيه انتهاء مرحلة القدوم للحجاج القادمين إلى المملكة عبر موانئ المملكة الجوية والبرية والبحرية.

وسيعلن المدير العام للجوازات اللواء سليمان اليحيى أعداد الحجاج الذين وصلوا إلى المملكة، إضافة إلى ما سيتم الكشف عنه خلال المؤتمر.

07 أغسطس 2019 - 6 ذو الحجة 1440
12:09 AM

"الجوازات" تعلن في مؤتمر صحفي غدًا انتهاء مرحلة القدوم للحجاج

"اليحيى" يعلن أعداد ضيوف الرحمن الذين وصلوا للمملكة

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عبدالله الراجحي - جدة
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تعقد الإدارة العامة للجوازات، مساء غدٍ الأربعاء، مؤتمرًا صحافيًا في جدة تعلن فيه انتهاء مرحلة القدوم للحجاج القادمين إلى المملكة عبر موانئ المملكة الجوية والبرية والبحرية.

وسيعلن المدير العام للجوازات اللواء سليمان اليحيى أعداد الحجاج الذين وصلوا إلى المملكة، إضافة إلى ما سيتم الكشف عنه خلال المؤتمر.

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