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بعد التعليق.. لجان لتفعيل التعليم عن بعد بتبوك ودروس يومية للطلاب

الإمارة حثت الأهالي للاستفادة منها .. و"العمري": خطة عمل لتفعيل البدائل

وجهت إمارة تبوك أهالي المنطقة لحث أبنائهم للاستفادة من القنوات الخمس عشرة التي تبثها وزارة التعليم عبر منصة قناة عين، والتي تنتج يومياً دروساً تعليمية في بث مباشر من الثامنة صباحاً وحتى الثانية عشرة ظهراً ويعاد بثها طيلة اليوم.

وكانت الإدارة العامة للتعليم بمنطقة تبوك أقرت تشكيل لجنة التعليم عن بعد لخدمة الطلاب والطالبات في تفعيل المنصات التعليمية الإلكترونية خلال فترة تعليق الدراسة.

وأوضح المدير العام للتعليم بمنطقة تبوك إبراهيم بن حسين العمري أن اللجنة ستقوم بشرح كيفية التواصل الإلكتروني عبر بوابة التعليم الوطنية (عين)، ومنظومة التعليم الموحدة، وبوابة المستقبل، للاستفادة من الخدمات التعليمية الإلكترونية التي يستطيع الطالب والطالبة من خلالها مواصلة عمليات التعلم والتواصل مع معلميه.

وبيّن العمري أن اللجنة بدأت اليوم أعمالها لإقرار خطة العمل الخاصة بتفعيل البدائل الإلكترونية والتعليم عن بعد وبيان دور مكاتب التعليم والجهات التعليمية في المرحلة الحالية، وتوعية أولياء الأمور والمجتمع بأهمية تفعيل هذه البدائل لدعم استمرار العملية التعليمية.

وأكد على ثقته بجميع منسوبي ومنسوبات التعليم بالمنطقة للقيام بدورهم الوطني لخدمة الأجيال ودعم استمرار العملية التعليمية وإنجاح خطط الوزارة في هذا الجانب، لافتًا إلى أن الإدارة ستحرص على توفير الدعم لاستمرار العمل التعليمي عبر المدارس الافتراضية ووسائل التعلم عن بعد، إضافة إلى توعية أولياء الأمور بأهمية هذه الخطط في مسيرة تعليم أبنائهم وبناتهم والرد على جميع استفساراتهم بهذا الشأن.

إمارة تبوك وزارة التعليم قناة عين

الرئيسية/ المملكة / محليات

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بعد التعليق.. لجان لتفعيل التعليم عن بعد بتبوك ودروس يومية للطلاب
سبق

وجهت إمارة تبوك أهالي المنطقة لحث أبنائهم للاستفادة من القنوات الخمس عشرة التي تبثها وزارة التعليم عبر منصة قناة عين، والتي تنتج يومياً دروساً تعليمية في بث مباشر من الثامنة صباحاً وحتى الثانية عشرة ظهراً ويعاد بثها طيلة اليوم.

وكانت الإدارة العامة للتعليم بمنطقة تبوك أقرت تشكيل لجنة التعليم عن بعد لخدمة الطلاب والطالبات في تفعيل المنصات التعليمية الإلكترونية خلال فترة تعليق الدراسة.

وأوضح المدير العام للتعليم بمنطقة تبوك إبراهيم بن حسين العمري أن اللجنة ستقوم بشرح كيفية التواصل الإلكتروني عبر بوابة التعليم الوطنية (عين)، ومنظومة التعليم الموحدة، وبوابة المستقبل، للاستفادة من الخدمات التعليمية الإلكترونية التي يستطيع الطالب والطالبة من خلالها مواصلة عمليات التعلم والتواصل مع معلميه.

وبيّن العمري أن اللجنة بدأت اليوم أعمالها لإقرار خطة العمل الخاصة بتفعيل البدائل الإلكترونية والتعليم عن بعد وبيان دور مكاتب التعليم والجهات التعليمية في المرحلة الحالية، وتوعية أولياء الأمور والمجتمع بأهمية تفعيل هذه البدائل لدعم استمرار العملية التعليمية.

وأكد على ثقته بجميع منسوبي ومنسوبات التعليم بالمنطقة للقيام بدورهم الوطني لخدمة الأجيال ودعم استمرار العملية التعليمية وإنجاح خطط الوزارة في هذا الجانب، لافتًا إلى أن الإدارة ستحرص على توفير الدعم لاستمرار العمل التعليمي عبر المدارس الافتراضية ووسائل التعلم عن بعد، إضافة إلى توعية أولياء الأمور بأهمية هذه الخطط في مسيرة تعليم أبنائهم وبناتهم والرد على جميع استفساراتهم بهذا الشأن.

10 مارس 2020 - 15 رجب 1441
02:28 PM

بعد التعليق.. لجان لتفعيل التعليم عن بعد بتبوك ودروس يومية للطلاب

الإمارة حثت الأهالي للاستفادة منها .. و"العمري": خطة عمل لتفعيل البدائل

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نواف الغضوري - تبوك
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وجهت إمارة تبوك أهالي المنطقة لحث أبنائهم للاستفادة من القنوات الخمس عشرة التي تبثها وزارة التعليم عبر منصة قناة عين، والتي تنتج يومياً دروساً تعليمية في بث مباشر من الثامنة صباحاً وحتى الثانية عشرة ظهراً ويعاد بثها طيلة اليوم.

وكانت الإدارة العامة للتعليم بمنطقة تبوك أقرت تشكيل لجنة التعليم عن بعد لخدمة الطلاب والطالبات في تفعيل المنصات التعليمية الإلكترونية خلال فترة تعليق الدراسة.

وأوضح المدير العام للتعليم بمنطقة تبوك إبراهيم بن حسين العمري أن اللجنة ستقوم بشرح كيفية التواصل الإلكتروني عبر بوابة التعليم الوطنية (عين)، ومنظومة التعليم الموحدة، وبوابة المستقبل، للاستفادة من الخدمات التعليمية الإلكترونية التي يستطيع الطالب والطالبة من خلالها مواصلة عمليات التعلم والتواصل مع معلميه.

وبيّن العمري أن اللجنة بدأت اليوم أعمالها لإقرار خطة العمل الخاصة بتفعيل البدائل الإلكترونية والتعليم عن بعد وبيان دور مكاتب التعليم والجهات التعليمية في المرحلة الحالية، وتوعية أولياء الأمور والمجتمع بأهمية تفعيل هذه البدائل لدعم استمرار العملية التعليمية.

وأكد على ثقته بجميع منسوبي ومنسوبات التعليم بالمنطقة للقيام بدورهم الوطني لخدمة الأجيال ودعم استمرار العملية التعليمية وإنجاح خطط الوزارة في هذا الجانب، لافتًا إلى أن الإدارة ستحرص على توفير الدعم لاستمرار العمل التعليمي عبر المدارس الافتراضية ووسائل التعلم عن بعد، إضافة إلى توعية أولياء الأمور بأهمية هذه الخطط في مسيرة تعليم أبنائهم وبناتهم والرد على جميع استفساراتهم بهذا الشأن.

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