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الملك وولي العهد يعزيان رئيس وزراء إثيوبيا في وفاة والده

سألا الله سبحانه وتعالى أن يتغمده بواسع رحمته ومغفرته

بعث خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، برقية عزاء ومواساة للدكتور آبي أحمد علي؛ رئيس وزراء جمهورية إثيوبيا الديمقراطية الاتحادية، في وفاة والده ـ رحمه الله ـ.

وقال الملك المفدى: "علمنا بنبأ وفاة والدكم ـ رحمه الله ـ وإننا إذ نبعث لكم ولأسرة الفقيد بالغ التعازي، وصادق المواساة، لنسأل الله -سبحانه وتعالى- أن يتغمده بواسع رحمته ومغفرته، ويسكنه فسيح جناته، وأن يحفظكم من كل سوء "إنا لله وإنا إليه راجعون".

وبعث صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، برقية عزاء ومواساة للدكتور آبي أحمد علي؛ رئيس وزراء جمهورية إثيوبيا الديمقراطية الاتحادية، في وفاة والده ـ رحمه الله ـ.

وقال سمو ولي العهد: "تلقيت نبأ وفاة والدكم ـ رحمه الله ـ وأبعث لكم ولأسرة الفقيد أحر التعازي، وأصدق المواساة، سائلاً المولى -العلي القدير- أن يتغمده بواسع رحمته ومغفرته، ويسكنه فسيح جناته، وأن يحفظكم من كل سوء، إنه سميع مجيب".

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الملك وولي العهد يعزيان رئيس وزراء إثيوبيا في وفاة والده
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بعث خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، برقية عزاء ومواساة للدكتور آبي أحمد علي؛ رئيس وزراء جمهورية إثيوبيا الديمقراطية الاتحادية، في وفاة والده ـ رحمه الله ـ.

وقال الملك المفدى: "علمنا بنبأ وفاة والدكم ـ رحمه الله ـ وإننا إذ نبعث لكم ولأسرة الفقيد بالغ التعازي، وصادق المواساة، لنسأل الله -سبحانه وتعالى- أن يتغمده بواسع رحمته ومغفرته، ويسكنه فسيح جناته، وأن يحفظكم من كل سوء "إنا لله وإنا إليه راجعون".

وبعث صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، برقية عزاء ومواساة للدكتور آبي أحمد علي؛ رئيس وزراء جمهورية إثيوبيا الديمقراطية الاتحادية، في وفاة والده ـ رحمه الله ـ.

وقال سمو ولي العهد: "تلقيت نبأ وفاة والدكم ـ رحمه الله ـ وأبعث لكم ولأسرة الفقيد أحر التعازي، وأصدق المواساة، سائلاً المولى -العلي القدير- أن يتغمده بواسع رحمته ومغفرته، ويسكنه فسيح جناته، وأن يحفظكم من كل سوء، إنه سميع مجيب".

19 يونيو 2019 - 16 شوّال 1440
10:21 AM

الملك وولي العهد يعزيان رئيس وزراء إثيوبيا في وفاة والده

سألا الله سبحانه وتعالى أن يتغمده بواسع رحمته ومغفرته

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - جدة
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بعث خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، برقية عزاء ومواساة للدكتور آبي أحمد علي؛ رئيس وزراء جمهورية إثيوبيا الديمقراطية الاتحادية، في وفاة والده ـ رحمه الله ـ.

وقال الملك المفدى: "علمنا بنبأ وفاة والدكم ـ رحمه الله ـ وإننا إذ نبعث لكم ولأسرة الفقيد بالغ التعازي، وصادق المواساة، لنسأل الله -سبحانه وتعالى- أن يتغمده بواسع رحمته ومغفرته، ويسكنه فسيح جناته، وأن يحفظكم من كل سوء "إنا لله وإنا إليه راجعون".

وبعث صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، برقية عزاء ومواساة للدكتور آبي أحمد علي؛ رئيس وزراء جمهورية إثيوبيا الديمقراطية الاتحادية، في وفاة والده ـ رحمه الله ـ.

وقال سمو ولي العهد: "تلقيت نبأ وفاة والدكم ـ رحمه الله ـ وأبعث لكم ولأسرة الفقيد أحر التعازي، وأصدق المواساة، سائلاً المولى -العلي القدير- أن يتغمده بواسع رحمته ومغفرته، ويسكنه فسيح جناته، وأن يحفظكم من كل سوء، إنه سميع مجيب".

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