"مدني الباحة" يحذر من تقلبات جوية تستمر حتى 8 مساء

"الأرصاد" نبهت لأمطار مصحوبة برياح على عدة محافظات

جددت مديرية الدفاع المدني بمنطقة الباحة تنبيهاتها للجميع بضرورة توخي الحيطة والحذر واتباع إرشادات وتعليمات الدفاع المدني، والابتعاد عن مجاري الأودية والسيول.

جاء ذلك بعدما نبّهت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة اليوم، من أمطار متوسطة إلى غزيرة تصحب برياح نشطة سطحية وشبه انعدام في الرؤية وتساقط البرد على منطقة الباحة.

وتستمر الحالة التي تشمل مدينة الباحة، ومحافظات: العقيق، والمخواة، والمندق، وبلجرشي، وقلوة، وغامد الزناد والأجزاء المجاورة لها، حتى الثامنة مساء.