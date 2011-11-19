النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

"الأرصاد": أمطار رعدية من متوسطة إلى غزيرة مصحوبة برياح نشطة على معظم المناطق

تكوُّن الضباب خلال الليل والصباح الباكر على شمال المملكة والمرتفعات الغربية

توقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة في تقريرها عن حالة الطقس لهذا اليوم، هطولاً لأمطار رعدية من متوسطة إلى غزيرة مصحوبة برياح نشطة على (المدينة المنوّرة، تبوك، القصيم، حائل، الجوف، الحدود الشمالية) وأجزاء من منطقتَي الرياض والشرقية، خاصة الغربية والشمالية منها، وكذلك على مناطق (جازان، عسير، الباحة، مكة المكرّمة) تشمل الأجزاء الساحلية منها، ولا يُستبعد تكوُّن الضباب خلال الليل والصباح الباكر على مناطق شمال المملكة والمرتفعات الغربية.

وأورد التقرير أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر شمالية غربية إلى غربية على الجزأين الشمالي والأوسط، وجنوبية إلى جنوبية شرقية بسرعة 15 - 40 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى مترين، وحالة البحر متوسط الموج، بينما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي شمالية غربية بسرعة 15 - 40 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى مترين، وحالة البحر متوسط الموج.

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
"الأرصاد": أمطار رعدية من متوسطة إلى غزيرة مصحوبة برياح نشطة على معظم المناطق
سبق

توقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة في تقريرها عن حالة الطقس لهذا اليوم، هطولاً لأمطار رعدية من متوسطة إلى غزيرة مصحوبة برياح نشطة على (المدينة المنوّرة، تبوك، القصيم، حائل، الجوف، الحدود الشمالية) وأجزاء من منطقتَي الرياض والشرقية، خاصة الغربية والشمالية منها، وكذلك على مناطق (جازان، عسير، الباحة، مكة المكرّمة) تشمل الأجزاء الساحلية منها، ولا يُستبعد تكوُّن الضباب خلال الليل والصباح الباكر على مناطق شمال المملكة والمرتفعات الغربية.

وأورد التقرير أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر شمالية غربية إلى غربية على الجزأين الشمالي والأوسط، وجنوبية إلى جنوبية شرقية بسرعة 15 - 40 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى مترين، وحالة البحر متوسط الموج، بينما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي شمالية غربية بسرعة 15 - 40 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى مترين، وحالة البحر متوسط الموج.

19 نوفمبر 2018 - 11 ربيع الأول 1440
08:14 AM

"الأرصاد": أمطار رعدية من متوسطة إلى غزيرة مصحوبة برياح نشطة على معظم المناطق

تكوُّن الضباب خلال الليل والصباح الباكر على شمال المملكة والمرتفعات الغربية

A A A
وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
0
4,615

توقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة في تقريرها عن حالة الطقس لهذا اليوم، هطولاً لأمطار رعدية من متوسطة إلى غزيرة مصحوبة برياح نشطة على (المدينة المنوّرة، تبوك، القصيم، حائل، الجوف، الحدود الشمالية) وأجزاء من منطقتَي الرياض والشرقية، خاصة الغربية والشمالية منها، وكذلك على مناطق (جازان، عسير، الباحة، مكة المكرّمة) تشمل الأجزاء الساحلية منها، ولا يُستبعد تكوُّن الضباب خلال الليل والصباح الباكر على مناطق شمال المملكة والمرتفعات الغربية.

وأورد التقرير أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر شمالية غربية إلى غربية على الجزأين الشمالي والأوسط، وجنوبية إلى جنوبية شرقية بسرعة 15 - 40 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى مترين، وحالة البحر متوسط الموج، بينما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي شمالية غربية بسرعة 15 - 40 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى مترين، وحالة البحر متوسط الموج.

اعلان

بالأرقام

29 مليار ..

29 مليار ..

25 أكتوبر
13,686
31.1 مليار ..

31.1 مليار ..

23 إبريل
24,972
88.3 مليار ..

88.3 مليار ..

03 فبراير
52,616
75 مليار ..

75 مليار ..

05 يناير
48,527

كاريكاتير

قطراتير

المقالات

..وبدأ دور القضاء..!!

..وبدأ دور القضاء..!!

محمد الصيـعري
هل تحققت توقعات وزير الإسكان؟

هل تحققت توقعات وزير الإسكان؟

عبدالرحمن المرشد
الكتابة محاولة تصفية حساب مع الزمن

الكتابة محاولة تصفية حساب مع الزمن

الحسين معافا
مرضى "الزهايمر" في حاجة إلى دعم المجتمع

مرضى "الزهايمر" في حاجة إلى دعم المجتمع

ماجد البريكان
دبلوماسية المملكة.. تاريخ حافل

دبلوماسية المملكة.. تاريخ حافل

يحيى رفاعي
حل مشكلة إغلاق محطات البنزين أثناء الصلاة!!

حل مشكلة إغلاق محطات البنزين أثناء الصلاة!!

عبدالغني الشيخ
لماذا نقتل أفكارنا؟

لماذا نقتل أفكارنا؟

سلطان رديف
مشروع يقتل مشاريع!

مشروع يقتل مشاريع!

محمد الغامدي
الاتحاد.. وسر الغياب!!!

الاتحاد.. وسر الغياب!!!

وحيد بغدادي
بين ريموند وابن كرمان

بين ريموند وابن كرمان

جمعان الكرت

إنفوجرافيك

شمس السبت تشرق على حزمة #أوامر_ملكية.. إعفاء وتعيين وحماية وتطوير
شمس السبت تشرق على حزمة #أوامر_ملكية.. إعفاء وتعيين وحماية وتطوير

بروفايل

تركيا وقضية "خاشقجي".. المزاعم الظاهرية والحقائق الخفية
تركيا وقضية "خاشقجي".. المزاعم الظاهرية والحقائق الخفية

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2018

تصميم و برمجة     استضافة