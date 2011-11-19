"الأرصاد": أمطار رعدية من متوسطة إلى غزيرة مصحوبة برياح نشطة على معظم المناطق

تكوُّن الضباب خلال الليل والصباح الباكر على شمال المملكة والمرتفعات الغربية

توقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة في تقريرها عن حالة الطقس لهذا اليوم، هطولاً لأمطار رعدية من متوسطة إلى غزيرة مصحوبة برياح نشطة على (المدينة المنوّرة، تبوك، القصيم، حائل، الجوف، الحدود الشمالية) وأجزاء من منطقتَي الرياض والشرقية، خاصة الغربية والشمالية منها، وكذلك على مناطق (جازان، عسير، الباحة، مكة المكرّمة) تشمل الأجزاء الساحلية منها، ولا يُستبعد تكوُّن الضباب خلال الليل والصباح الباكر على مناطق شمال المملكة والمرتفعات الغربية.

وأورد التقرير أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر شمالية غربية إلى غربية على الجزأين الشمالي والأوسط، وجنوبية إلى جنوبية شرقية بسرعة 15 - 40 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى مترين، وحالة البحر متوسط الموج، بينما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي شمالية غربية بسرعة 15 - 40 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى مترين، وحالة البحر متوسط الموج.