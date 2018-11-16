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بعد قضية "خاشقجي".. "ابن سحيم": نظام صغير حاول طعن شقيقه بخنجره

وصف السعودية بـ"الدولة الرائدة القائدة التي لا تميل ولا ترضخ"

أثنى المعارض القطري عضو الأسرة الحاكمة، الشيخ سلطان بن سحيم آل ثاني، على نتائج التحقيقات التي أعلنتها النيابة العامة السعودية حول قضية المواطن جمال خاشقجي، واصفاً المملكة بـ"الدولة الرائدة القائدة التي لا تميل ولا ترضخ".

وقال المعارض القطري البارز: ما أتعس النظام الصغير الذي حلم يوماً أن خنجره سينفذ في خاصرة شقيقه، في إشارة إلى النظام القطري، الذي حاول استغلال القضية سياسياً؛ لطعن السعودية.

وكتب "ابن سحيم" عبر حسابه الرسمي في "تويتر": ها هي السعودية تثبت كما عهدناها أنها دولة رائدة، قائدة، راسخة لا تميل، ثابتة لا تهتز، صامدة لا ترضخ،، ما أتعس النظام الصغير الذي حلم يوماً أن خنجره سينفذ في خاصرة شقيقه.

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بعد قضية "خاشقجي".. "ابن سحيم": نظام صغير حاول طعن شقيقه بخنجره
سبق

أثنى المعارض القطري عضو الأسرة الحاكمة، الشيخ سلطان بن سحيم آل ثاني، على نتائج التحقيقات التي أعلنتها النيابة العامة السعودية حول قضية المواطن جمال خاشقجي، واصفاً المملكة بـ"الدولة الرائدة القائدة التي لا تميل ولا ترضخ".

وقال المعارض القطري البارز: ما أتعس النظام الصغير الذي حلم يوماً أن خنجره سينفذ في خاصرة شقيقه، في إشارة إلى النظام القطري، الذي حاول استغلال القضية سياسياً؛ لطعن السعودية.

وكتب "ابن سحيم" عبر حسابه الرسمي في "تويتر": ها هي السعودية تثبت كما عهدناها أنها دولة رائدة، قائدة، راسخة لا تميل، ثابتة لا تهتز، صامدة لا ترضخ،، ما أتعس النظام الصغير الذي حلم يوماً أن خنجره سينفذ في خاصرة شقيقه.

16 نوفمبر 2018 - 8 ربيع الأول 1440
03:59 PM

بعد قضية "خاشقجي".. "ابن سحيم": نظام صغير حاول طعن شقيقه بخنجره

وصف السعودية بـ"الدولة الرائدة القائدة التي لا تميل ولا ترضخ"

A A A
ياسر نجدي - الرياض
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3,914

أثنى المعارض القطري عضو الأسرة الحاكمة، الشيخ سلطان بن سحيم آل ثاني، على نتائج التحقيقات التي أعلنتها النيابة العامة السعودية حول قضية المواطن جمال خاشقجي، واصفاً المملكة بـ"الدولة الرائدة القائدة التي لا تميل ولا ترضخ".

وقال المعارض القطري البارز: ما أتعس النظام الصغير الذي حلم يوماً أن خنجره سينفذ في خاصرة شقيقه، في إشارة إلى النظام القطري، الذي حاول استغلال القضية سياسياً؛ لطعن السعودية.

وكتب "ابن سحيم" عبر حسابه الرسمي في "تويتر": ها هي السعودية تثبت كما عهدناها أنها دولة رائدة، قائدة، راسخة لا تميل، ثابتة لا تهتز، صامدة لا ترضخ،، ما أتعس النظام الصغير الذي حلم يوماً أن خنجره سينفذ في خاصرة شقيقه.

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