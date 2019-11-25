"قوى" تضيف عدداً من الخدمات وتغطي احتياج أصحاب الأعمال

تمثل الواجهة الجديدة لوزارة "العمل" وتهدف إلى تحسين تجربة العملاء

أعلنت منصة "قوى" التي تُعد الواجهة الجديدة لوزارة العمل والتنمية الاجتماعية، إضافة عددٍ من الخدمات الجديدة عبر بوابتها الإلكترونية، لتمكين العملاء من الحصول على خدماتها بكل يسر وسهولة.

يأتي ذلك بهدف تحسين وتسهيل تجربة العملاء من أفراد ومنشآت، مؤكدة أن هذه الخدمات تُغطي أكثر من 80 % من احتياج أصحاب الأعمال.

وأكّدت "قوى" في بيان صحفي اليوم، أن ما نسبته 83 % من الخدمات التي تقدمها المنصة تمت إعادة هندستها وتطويرها لتسهم في تسهيل الأعمال التجارية، حيث تقوم المنصة على إعادة هندسة السياسات والإجراءات وأتمتة العمليات بتحويلها إلى خدمات إلكترونية تُسهل رحلة العميل وتختصر المدة الزمنية لتنفيذ العمليات دون الحاجة إلى مراجعة مكتب العمل أو أي جهة أخرى.

وقالت "قوى": تحديث الخدمات في المنصة يتم بشكل دوري، وذلك بهدف تقديم جميع الخدمات بشكل إلكتروني ولتحقيق المستهدف الرئيس بأن تتيح المنصة لجميع المستفيدين الحصول على جميع الخدمات بشكل إلكتروني دون الحاجة إلى مراجعة الفروع أو المكاتب المعنية بذلك.

وذكرت أنها تعمل على تطوير وأتمتة الإجراءات بحيث تعمل المنصة على تسهيل تجربة المستخدم وتسريع الإجراءات والآليات المتبعة لتكون نقطة التقاء بين المنشآت والعاملين في القطاع الخاص سواء سعوديين أو غير سعوديين.

وبيّنت المنصة أنه يمكن لجميع المستفيدين الحصول على خدمات المنصة من خلال البوابة الإلكترونية أو عبر الرابط: https://www.qiwa.sa، حيث تتيح لهم خدمات متعددة، منها: رخص العمل، التأشيرات الفورية للمنشآت القائمة، تغيير مهنة العامل بشكل فوري، ونقل خدماته، وشهادة السعودة، ومؤشرات العمل وغيرها من الخدمات.

وتهدف المنصة من خلال هذه الخدمات إلى إيجاد سوق عمل متكامل تنافسي يرتكز على الشفافية ليكون ركناً أساسياً في دعم اقتصاد الوطن، وتعزيز أهمية التوطين والامتثال لأنظمة العمل، إضافةً إلى تحسين العلاقة التعاقدية بين الموظف وصاحب العمل، وذلك عن طريق إعادة هندسة السياسات والإجراءات الخاصة بخدمات وزارة العمل وإشراك القطاع الخاص في تقديم الخدمات.

يُذكر أن منصة "قوى" انطلقت في أبريل من العام الحالي 2019، بهدف تحسين تجربة المستخدم والارتقاء بالخدمات الحكومية المقدمة له من قطاع العمل.