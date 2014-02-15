النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

"الحوار الوطني" ينظم لقاءً شبابياً بالتعاون مع جامعة الأميرة نورة

ويهدف إلى توضيح صورة المجتمع السعودي وتشجيع الحوار الإيجابي بين ‏الطلبة

أقام مركز الملك عبد العزيز للحوار الوطني بالتعاون مع جامعة الأميرة نورة بنت ‏عبدالرحمن بمقره في الرياض، اليوم، لقاءً شبابياً ضمن برنامج سفير للحوار الحضاري.

وأوضح نائب الأمين العام للمركز ‎إبراهيم العسـيري ‎أن برنامج ‏سفير يُعد إحدى المبادرات الوطنية التي يتبناها المركز، التي تضاف إلى جهوده في مجال ‏نشر وترسيخ قيم التسامح، وتعزيز التواصل المباشر بين ‏الشباب والفتيات السعوديين ونظرائهم من الدول والحضارات الأخرى، ومد جسور ‏التفاهم بينهم، وفتح المجال للحوار الإيجابي البنّاء وإزالة المعوقات التي تعوق هذا ‏التواصل الحضاري.

وأشار إلى أن تعزيز قيم التعايش وترسيخ المبادئ المشتركة بين الثقافات والشعوب يُعد مرتكزاً رئيساً للتأكيد على القيم الإنسانية وبيئة إيجابية للأمن والسلام والحب، أساسه التعايش وفهم الآخر وقبول التنوع، مبيناً أن الحوار بين الثقافات والشعوب قد ‏لا تكتمل عناصره إلا إذا توفرت له شروط التكافؤ وضوابط الحوار والاحترام المتبادل.‏

من جهتها أشارت عميدة شؤون الطالبات بجامعة الأميرة ‏نورة الدكتورة منيرة المقرن، إلى أن تنظيم هذا اللقاء يأتي تفعيلاً للشراكة الناجحة ‏والمثمرة بين جامعة الأميرة نورة بنت عبدالرحمن ومركز الملك عبد العزيز للحوار ‏الوطني،‎ ‎وهو ما نشهده اليوم من استجابة المشاركات والمشاركين وتفاعلهم، والأثر الميداني ‏الإيجابي الذي يعزّزه في أوساط الشباب الجامعي للتعريف بالهوية الوطنية وتعزيز ‏وتبادل الثقافات‎ ‎بين الشباب والفتيات السعوديين ونظرائهم في العالم، وإيجاد المناخ ‏المناسب للحوار الثقافي والحضاري، وتحقيق التفاهم بينهم وتمكينهم من ‏التواصل دون وجود عوائق،‎ ‎والعمل على تعزيز المبادئ المشتركة.‏

ويهدف اللقاء إلى توضيح صورة المجتمع السعودي وتشجيع الحوار الثقافي الإيجابي بين ‏الطلبة، إضافة إلى دمج القيم الإنسانية النبيلة المشتركة مثل التسامح ‏والاحترام، فضلاً عن مناقشة القضايا والموضوعات الإنسانية العالمية ‏المشتركة، وكذلك التشديد على احترام ثقافات الأفراد وحضارات الشعوب‎.‎

وتناول اللقاء -الذي شارك فيه عدد من الطالبات السعوديات وطالبات من مختلف ‏الجنسيات- أربعة محاور؛ تناول الأول المفاهيم الحديثة للحوار والتواصل، فيما ‏ناقش الثاني التواصل الحضاري مع الثقافات المختلفة، أما الثالث فتطرق إلى ‏التعايش في المملكة، في حين ركز الرابع على التعايش بين مختلف الحضارات.‏

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
"الحوار الوطني" ينظم لقاءً شبابياً بالتعاون مع جامعة الأميرة نورة
سبق

أقام مركز الملك عبد العزيز للحوار الوطني بالتعاون مع جامعة الأميرة نورة بنت ‏عبدالرحمن بمقره في الرياض، اليوم، لقاءً شبابياً ضمن برنامج سفير للحوار الحضاري.

وأوضح نائب الأمين العام للمركز ‎إبراهيم العسـيري ‎أن برنامج ‏سفير يُعد إحدى المبادرات الوطنية التي يتبناها المركز، التي تضاف إلى جهوده في مجال ‏نشر وترسيخ قيم التسامح، وتعزيز التواصل المباشر بين ‏الشباب والفتيات السعوديين ونظرائهم من الدول والحضارات الأخرى، ومد جسور ‏التفاهم بينهم، وفتح المجال للحوار الإيجابي البنّاء وإزالة المعوقات التي تعوق هذا ‏التواصل الحضاري.

وأشار إلى أن تعزيز قيم التعايش وترسيخ المبادئ المشتركة بين الثقافات والشعوب يُعد مرتكزاً رئيساً للتأكيد على القيم الإنسانية وبيئة إيجابية للأمن والسلام والحب، أساسه التعايش وفهم الآخر وقبول التنوع، مبيناً أن الحوار بين الثقافات والشعوب قد ‏لا تكتمل عناصره إلا إذا توفرت له شروط التكافؤ وضوابط الحوار والاحترام المتبادل.‏

من جهتها أشارت عميدة شؤون الطالبات بجامعة الأميرة ‏نورة الدكتورة منيرة المقرن، إلى أن تنظيم هذا اللقاء يأتي تفعيلاً للشراكة الناجحة ‏والمثمرة بين جامعة الأميرة نورة بنت عبدالرحمن ومركز الملك عبد العزيز للحوار ‏الوطني،‎ ‎وهو ما نشهده اليوم من استجابة المشاركات والمشاركين وتفاعلهم، والأثر الميداني ‏الإيجابي الذي يعزّزه في أوساط الشباب الجامعي للتعريف بالهوية الوطنية وتعزيز ‏وتبادل الثقافات‎ ‎بين الشباب والفتيات السعوديين ونظرائهم في العالم، وإيجاد المناخ ‏المناسب للحوار الثقافي والحضاري، وتحقيق التفاهم بينهم وتمكينهم من ‏التواصل دون وجود عوائق،‎ ‎والعمل على تعزيز المبادئ المشتركة.‏

ويهدف اللقاء إلى توضيح صورة المجتمع السعودي وتشجيع الحوار الثقافي الإيجابي بين ‏الطلبة، إضافة إلى دمج القيم الإنسانية النبيلة المشتركة مثل التسامح ‏والاحترام، فضلاً عن مناقشة القضايا والموضوعات الإنسانية العالمية ‏المشتركة، وكذلك التشديد على احترام ثقافات الأفراد وحضارات الشعوب‎.‎

وتناول اللقاء -الذي شارك فيه عدد من الطالبات السعوديات وطالبات من مختلف ‏الجنسيات- أربعة محاور؛ تناول الأول المفاهيم الحديثة للحوار والتواصل، فيما ‏ناقش الثاني التواصل الحضاري مع الثقافات المختلفة، أما الثالث فتطرق إلى ‏التعايش في المملكة، في حين ركز الرابع على التعايش بين مختلف الحضارات.‏

15 فبراير 2022 - 14 رجب 1443
04:30 PM

"الحوار الوطني" ينظم لقاءً شبابياً بالتعاون مع جامعة الأميرة نورة

ويهدف إلى توضيح صورة المجتمع السعودي وتشجيع الحوار الإيجابي بين ‏الطلبة

A A A
وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
0
74

أقام مركز الملك عبد العزيز للحوار الوطني بالتعاون مع جامعة الأميرة نورة بنت ‏عبدالرحمن بمقره في الرياض، اليوم، لقاءً شبابياً ضمن برنامج سفير للحوار الحضاري.

وأوضح نائب الأمين العام للمركز ‎إبراهيم العسـيري ‎أن برنامج ‏سفير يُعد إحدى المبادرات الوطنية التي يتبناها المركز، التي تضاف إلى جهوده في مجال ‏نشر وترسيخ قيم التسامح، وتعزيز التواصل المباشر بين ‏الشباب والفتيات السعوديين ونظرائهم من الدول والحضارات الأخرى، ومد جسور ‏التفاهم بينهم، وفتح المجال للحوار الإيجابي البنّاء وإزالة المعوقات التي تعوق هذا ‏التواصل الحضاري.

وأشار إلى أن تعزيز قيم التعايش وترسيخ المبادئ المشتركة بين الثقافات والشعوب يُعد مرتكزاً رئيساً للتأكيد على القيم الإنسانية وبيئة إيجابية للأمن والسلام والحب، أساسه التعايش وفهم الآخر وقبول التنوع، مبيناً أن الحوار بين الثقافات والشعوب قد ‏لا تكتمل عناصره إلا إذا توفرت له شروط التكافؤ وضوابط الحوار والاحترام المتبادل.‏

من جهتها أشارت عميدة شؤون الطالبات بجامعة الأميرة ‏نورة الدكتورة منيرة المقرن، إلى أن تنظيم هذا اللقاء يأتي تفعيلاً للشراكة الناجحة ‏والمثمرة بين جامعة الأميرة نورة بنت عبدالرحمن ومركز الملك عبد العزيز للحوار ‏الوطني،‎ ‎وهو ما نشهده اليوم من استجابة المشاركات والمشاركين وتفاعلهم، والأثر الميداني ‏الإيجابي الذي يعزّزه في أوساط الشباب الجامعي للتعريف بالهوية الوطنية وتعزيز ‏وتبادل الثقافات‎ ‎بين الشباب والفتيات السعوديين ونظرائهم في العالم، وإيجاد المناخ ‏المناسب للحوار الثقافي والحضاري، وتحقيق التفاهم بينهم وتمكينهم من ‏التواصل دون وجود عوائق،‎ ‎والعمل على تعزيز المبادئ المشتركة.‏

ويهدف اللقاء إلى توضيح صورة المجتمع السعودي وتشجيع الحوار الثقافي الإيجابي بين ‏الطلبة، إضافة إلى دمج القيم الإنسانية النبيلة المشتركة مثل التسامح ‏والاحترام، فضلاً عن مناقشة القضايا والموضوعات الإنسانية العالمية ‏المشتركة، وكذلك التشديد على احترام ثقافات الأفراد وحضارات الشعوب‎.‎

وتناول اللقاء -الذي شارك فيه عدد من الطالبات السعوديات وطالبات من مختلف ‏الجنسيات- أربعة محاور؛ تناول الأول المفاهيم الحديثة للحوار والتواصل، فيما ‏ناقش الثاني التواصل الحضاري مع الثقافات المختلفة، أما الثالث فتطرق إلى ‏التعايش في المملكة، في حين ركز الرابع على التعايش بين مختلف الحضارات.‏

اعلان

بالأرقام

200 مليار دولار ..

200 مليار دولار ..

04 فبراير
9,971
142 مليون ..

142 مليون ..

20 أكتوبر
15,481
201,250 سيارة ..

201,250 سيارة ..

05 يوليو
14,154
38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
15,120

كاريكاتير

نفاق جماعة "الاخوان" الإرهابية

المقالات

الميز التنافسية للباحة ومدى استثمارها

الميز التنافسية للباحة ومدى استثمارها

جمعان الكرت
المملكة والصدارة الدولية في التمور

المملكة والصدارة الدولية في التمور

ماجد البريكان
رسالة إلى ميّت..!!

رسالة إلى ميّت..!!

ساير المنيعي
الاستثمار الواقعي في العالم الافتراضي

الاستثمار الواقعي في العالم الافتراضي

ماجد آل حسنه
سفر العمالة الوافدة بدون شروط!

سفر العمالة الوافدة بدون شروط!

عبدالغني الشيخ
عاداتنا خلال كورونا هل تستمر؟

عاداتنا خلال كورونا هل تستمر؟

عبدالرحمن المرشد
الموجِّهون الطلابيون.. الحلقة الأضعف..!!

الموجِّهون الطلابيون.. الحلقة الأضعف..!!

ماجد الحربي
فوضى الأسعار في سوق الـ PCR

فوضى الأسعار في سوق الـ PCR

ماجد آل حسنه
التسويق بالمحتوى: عنك أو لك؟!

التسويق بالمحتوى: عنك أو لك؟!

مها الجبر
ابن أبيه وأمه

ابن أبيه وأمه

بدر الغامدي
فلسفة بناء "قرية ذي عين"

فلسفة بناء "قرية ذي عين"

جمعان الكرت
"من دون صهيون بذتنا صهاينا"

"من دون صهيون بذتنا صهاينا"

عبدالرحمن المرشد

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

إرهابي ومتخلف!.. متى تتحرك السينما العربية لمواجهة الإساءة الهوليودية لصورة العربي؟
إرهابي ومتخلف!.. متى تتحرك السينما العربية لمواجهة الإساءة الهوليودية لصورة العربي؟

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2022

تصميم و برمجة     استضافة