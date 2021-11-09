النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

وزير الخارجية الإماراتي يصل إلى دمشق

على رأس وفد رفيع المستوى

‬أفادت مصادر إعلامية بوصول طائرة إماراتية إلى مطار دمشق على متنها وزير خارجية الإمارات الشيخ عبدالله بن زايد في زيارة هي الأولى لمسؤول إماراتي رفيع منذ عام 2011، طبقاً لصحيفة "الوطن" السورية.

وأفادت مصادر في وقت سابق اليوم الثلاثاء "بوصول طائرة إلى مطار دمشق تحمل على متنها وفداً رفيع المستوى".

الرئيسية/ أخبار العالم

اعلان
وزير الخارجية الإماراتي يصل إلى دمشق
سبق

‬أفادت مصادر إعلامية بوصول طائرة إماراتية إلى مطار دمشق على متنها وزير خارجية الإمارات الشيخ عبدالله بن زايد في زيارة هي الأولى لمسؤول إماراتي رفيع منذ عام 2011، طبقاً لصحيفة "الوطن" السورية.

وأفادت مصادر في وقت سابق اليوم الثلاثاء "بوصول طائرة إلى مطار دمشق تحمل على متنها وفداً رفيع المستوى".

09 نوفمبر 2021 - 4 ربيع الآخر 1443
04:40 PM

وزير الخارجية الإماراتي يصل إلى دمشق

على رأس وفد رفيع المستوى

A A A
صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
6
5,114

‬أفادت مصادر إعلامية بوصول طائرة إماراتية إلى مطار دمشق على متنها وزير خارجية الإمارات الشيخ عبدالله بن زايد في زيارة هي الأولى لمسؤول إماراتي رفيع منذ عام 2011، طبقاً لصحيفة "الوطن" السورية.

وأفادت مصادر في وقت سابق اليوم الثلاثاء "بوصول طائرة إلى مطار دمشق تحمل على متنها وفداً رفيع المستوى".

اعلان

بالأرقام

142 مليون ..

142 مليون ..

20 أكتوبر
12,273
201,250 سيارة ..

201,250 سيارة ..

05 يوليو
12,057
38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
14,125
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
15,188

كاريكاتير

نفاق جماعة "الاخوان" الإرهابية

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

إرهابي ومتخلف!.. متى تتحرك السينما العربية لمواجهة الإساءة الهوليودية لصورة العربي؟
إرهابي ومتخلف!.. متى تتحرك السينما العربية لمواجهة الإساءة الهوليودية لصورة العربي؟

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2021

تصميم و برمجة     استضافة