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عطاءات السعودية.. 310 أطنان من التمور لبرنامج الأغذية العالمي في نيكاراغوا

سلمها مركز الملك سلمان للإغاثة

سلّم مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، أمس الأول، 310 أطنان من التمور لبرنامج الأغذية العالمي في جمهورية نيكاراغوا.

ووقع مذكرة تسلم الشحنة السكرتير أول بسفارة المملكة العربية السعودية لدى الولايات المتحدة المكسيكية بدر الشراري، لمديرة برنامج الغذاء العالمي جيورجينا تيستولين، بحضور وزيرة التعليم في جمهورية نيكاراغوا ميريام سوليداد راودث.

وتأتي هذه الهدية ضمن المشاريع الإغاثية والإنسانية التي تقدمها حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وسمو ولي عهده الأمين - حفظهما الله - لعدد من الدول الشقيقة والصديقة.

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عطاءات السعودية.. 310 أطنان من التمور لبرنامج الأغذية العالمي في نيكاراغوا
سبق

سلّم مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، أمس الأول، 310 أطنان من التمور لبرنامج الأغذية العالمي في جمهورية نيكاراغوا.

ووقع مذكرة تسلم الشحنة السكرتير أول بسفارة المملكة العربية السعودية لدى الولايات المتحدة المكسيكية بدر الشراري، لمديرة برنامج الغذاء العالمي جيورجينا تيستولين، بحضور وزيرة التعليم في جمهورية نيكاراغوا ميريام سوليداد راودث.

وتأتي هذه الهدية ضمن المشاريع الإغاثية والإنسانية التي تقدمها حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وسمو ولي عهده الأمين - حفظهما الله - لعدد من الدول الشقيقة والصديقة.

10 سبتمبر 2021 - 3 صفر 1443
04:30 PM

عطاءات السعودية.. 310 أطنان من التمور لبرنامج الأغذية العالمي في نيكاراغوا

سلمها مركز الملك سلمان للإغاثة

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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سلّم مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، أمس الأول، 310 أطنان من التمور لبرنامج الأغذية العالمي في جمهورية نيكاراغوا.

ووقع مذكرة تسلم الشحنة السكرتير أول بسفارة المملكة العربية السعودية لدى الولايات المتحدة المكسيكية بدر الشراري، لمديرة برنامج الغذاء العالمي جيورجينا تيستولين، بحضور وزيرة التعليم في جمهورية نيكاراغوا ميريام سوليداد راودث.

وتأتي هذه الهدية ضمن المشاريع الإغاثية والإنسانية التي تقدمها حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وسمو ولي عهده الأمين - حفظهما الله - لعدد من الدول الشقيقة والصديقة.

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