صرّح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة مكة المكرّمة، بأن المتابعة الأمنية لمكافحة جرائم الاعتداء على الأموال وتعقب مرتكبيها، أسفرت عن القبض على (5) مواطنين ومقيم من الجنسية الأفغانية؛ أعمارهم بين العقدين الثالث والخامس، ارتكبوا حوادث جنائية تمثلت في سرقة كيابل كهربائية ومواد نحاسية ولوحات إرشادية، وجرى توقيفهم واُتخذت بحقهم الإجراءات النظامية الأولى، وإحالتهم إلى فرع النيابة العامة.

الإطاحة بعصابة الـ 6 سارقي الكيابل الكهربائية والمواد النحاسية في مكة المكرّمة وكالة الأنباء السعودية (واس) سبق 2021-10-11 صرّح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة مكة المكرّمة، بأن المتابعة الأمنية لمكافحة جرائم الاعتداء على الأموال وتعقب مرتكبيها، أسفرت عن القبض على (5) مواطنين ومقيم من الجنسية الأفغانية؛ أعمارهم بين العقدين الثالث والخامس، ارتكبوا حوادث جنائية تمثلت في سرقة كيابل كهربائية ومواد نحاسية ولوحات إرشادية، وجرى توقيفهم واُتخذت بحقهم الإجراءات النظامية الأولى، وإحالتهم إلى فرع النيابة العامة.

11 أكتوبر 2021 - 5 ربيع الأول 1443 11:33 AM

الإطاحة بعصابة الـ 6 سارقي الكيابل الكهربائية والمواد النحاسية في مكة المكرّمة جرى توقيفهم واُتخذت بحقهم الإجراءات النظامية الأولى وإحالتهم إلى النيابة العامة





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صرّح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة مكة المكرّمة، بأن المتابعة الأمنية لمكافحة جرائم الاعتداء على الأموال وتعقب مرتكبيها، أسفرت عن القبض على (5) مواطنين ومقيم من الجنسية الأفغانية؛ أعمارهم بين العقدين الثالث والخامس، ارتكبوا حوادث جنائية تمثلت في سرقة كيابل كهربائية ومواد نحاسية ولوحات إرشادية، وجرى توقيفهم واُتخذت بحقهم الإجراءات النظامية الأولى، وإحالتهم إلى فرع النيابة العامة.