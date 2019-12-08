الشؤون النسائية بوكالة المسجد النبوي تنظم حملة "يدًا بيد لنصنع بسمة"

تستهدف من خلالها ذوات الإعاقة من الزائرات

أقامت الوكالة المساعدة للشؤون النسائية في المسجد النبوي، ممثلة في وحدة خِدْمات الأشخاص ذوي الإعاقة بالقسم النسائي؛ حملة "يدًا بيد لنصنع بسمة"، تستهدف من خلالها ذوات الإعاقة من زائرات المسجد النبوي.



وأوضحت مديرة وحدة خِدْمات الأشخاص ذوي الإعاقة بالقسم النسائي، فايزة العوفي؛ أن الحملة تهدف إلى تعزيز ثقة ذوات الإعاقة بأنفسهن والثقة بقدراتهن وحماية حقوقهن.



وتضمنت الحملة: تعريفهم بالخِدْمات المقدمة لهم بالمسجد النبوي؛ مثل التعريف بالأبواب المخصصة لذوي القدرات الخاصة والمرافق التابعة لها، وإيضاح الأماكن المخصصة لهن بالأقسام والساحات النسائية، وأماكن توفير مصاحف برايل للمكفوفين، والأماكن الخاصة بهن في الروضة الشريفة لتمكنهن من أداء عبادتهن بكل يسر وسهولة.



وفي ختام الحملة جرى تقديم الهدايا العينية للحاضرات.