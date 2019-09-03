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أهالي "بطحاء قريش" يطالبون أمين مكة بزيارتهم.. لماذا؟!

فشلوا في حل مشكلة تؤرق حياتهم على مدار سنوات

شكا عدد من سكان حي بطحاء قريش بمكة المكرمة، بسبب عدم الاهتمام بمدخل الحي الذي يربطهم بالطريق الدائري الرابع، مطالبين أمين العاصمة المقدسة المهندس محمد بن عبدالله القويحص بضرورة زيارة الحي والوقوف على معاناتهم بعد أن فشلت جميع محاولاتهم في حل المشكلة منذ سنوات.

وقال محمد القرني، أحد سكان الحي، في شكوى بعث بها إلى "سبق": يعاني سكان حي بطحاء قريش، وهو أحد الأحياء الكبيرة والراقية بالعاصمة المقدسة، من انعدام مدخل له من ناحية طريق الدائري الرابع.

وأضاف: مدخل الحي الحالي من جهة الدائري الرابع عبارة عن أكوام من الأتربة لا تليق بقدسية المكان، وقد تُركت منذ عشرات السنين دون اهتمام من قبل الجهة المسؤولة.

وأردف: هناك معاملة لدى أمانة العاصمة المقدسة في هذا الجانب، مضى عليها أكثر من ثلاث سنوات ولم تحرك الأمانة ساكناً مع تلك الشكوى، على الرغم من كثرة المطالبات.

وطالب "القرني" المسؤولين في أمانة العاصمة المقدسة وعلى رأسهم الأمين المهندس محمد بن عبدالله القويحص، بضرورة الوقوف على مدخل حي بطحاء قريش من جهة الطريق الدائري الرابع، والتأكد بنفسه من الوضع الذي يعيشه سكان الحي منذ سنوات.

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أهالي "بطحاء قريش" يطالبون أمين مكة بزيارتهم.. لماذا؟!
سبق

شكا عدد من سكان حي بطحاء قريش بمكة المكرمة، بسبب عدم الاهتمام بمدخل الحي الذي يربطهم بالطريق الدائري الرابع، مطالبين أمين العاصمة المقدسة المهندس محمد بن عبدالله القويحص بضرورة زيارة الحي والوقوف على معاناتهم بعد أن فشلت جميع محاولاتهم في حل المشكلة منذ سنوات.

وقال محمد القرني، أحد سكان الحي، في شكوى بعث بها إلى "سبق": يعاني سكان حي بطحاء قريش، وهو أحد الأحياء الكبيرة والراقية بالعاصمة المقدسة، من انعدام مدخل له من ناحية طريق الدائري الرابع.

وأضاف: مدخل الحي الحالي من جهة الدائري الرابع عبارة عن أكوام من الأتربة لا تليق بقدسية المكان، وقد تُركت منذ عشرات السنين دون اهتمام من قبل الجهة المسؤولة.

وأردف: هناك معاملة لدى أمانة العاصمة المقدسة في هذا الجانب، مضى عليها أكثر من ثلاث سنوات ولم تحرك الأمانة ساكناً مع تلك الشكوى، على الرغم من كثرة المطالبات.

وطالب "القرني" المسؤولين في أمانة العاصمة المقدسة وعلى رأسهم الأمين المهندس محمد بن عبدالله القويحص، بضرورة الوقوف على مدخل حي بطحاء قريش من جهة الطريق الدائري الرابع، والتأكد بنفسه من الوضع الذي يعيشه سكان الحي منذ سنوات.

03 سبتمبر 2019 - 4 محرّم 1441
04:28 PM

أهالي "بطحاء قريش" يطالبون أمين مكة بزيارتهم.. لماذا؟!

فشلوا في حل مشكلة تؤرق حياتهم على مدار سنوات

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عبدالرزاق البجالي - مكة المكرمة
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3,165

شكا عدد من سكان حي بطحاء قريش بمكة المكرمة، بسبب عدم الاهتمام بمدخل الحي الذي يربطهم بالطريق الدائري الرابع، مطالبين أمين العاصمة المقدسة المهندس محمد بن عبدالله القويحص بضرورة زيارة الحي والوقوف على معاناتهم بعد أن فشلت جميع محاولاتهم في حل المشكلة منذ سنوات.

وقال محمد القرني، أحد سكان الحي، في شكوى بعث بها إلى "سبق": يعاني سكان حي بطحاء قريش، وهو أحد الأحياء الكبيرة والراقية بالعاصمة المقدسة، من انعدام مدخل له من ناحية طريق الدائري الرابع.

وأضاف: مدخل الحي الحالي من جهة الدائري الرابع عبارة عن أكوام من الأتربة لا تليق بقدسية المكان، وقد تُركت منذ عشرات السنين دون اهتمام من قبل الجهة المسؤولة.

وأردف: هناك معاملة لدى أمانة العاصمة المقدسة في هذا الجانب، مضى عليها أكثر من ثلاث سنوات ولم تحرك الأمانة ساكناً مع تلك الشكوى، على الرغم من كثرة المطالبات.

وطالب "القرني" المسؤولين في أمانة العاصمة المقدسة وعلى رأسهم الأمين المهندس محمد بن عبدالله القويحص، بضرورة الوقوف على مدخل حي بطحاء قريش من جهة الطريق الدائري الرابع، والتأكد بنفسه من الوضع الذي يعيشه سكان الحي منذ سنوات.

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