من خلال ثلاث مجموعات.. ريال مدريد يبدأ التدريبات قبل استئناف الدوري الإسباني

عودة "هازارد" و"أسينسيو" تدعم أوراق "زيدان"

مع اقتراب موعد استئناف بطولة الدوري الإسباني في 11 يونيو المقبل، بدأ نادي ريال مدريد لكرة القدم، اليوم، الأسبوع الثالث من تدريباته .

وقسم مدرب الفريق زين الدين زيدان اللاعبين لثلاث مجموعات تضم كل منها ثمانية لاعبين بدلاً من مجموعة واحدة من 14 لاعباً، كما وافقت الحكومة على ذلك طبقًا للمعايير الصحية للوقاية من فيروس كورونا المستجد.

واستغل المدرب الفرنسي فترة التدريبات لزيادة الجاهزية البدنية لدى اللاعبين واستعادة لاعبه العائد من إصابة طويلة ماركو أسينسيو، وكذلك البلجيكي إدين هازارد بعد تعافيه من جراحة في الكاحل.