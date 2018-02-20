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لجنة المسابقات تقرر نقل مواجهتين للهلال إلى ملعبه الجديد

قررت لجنة المسابقات بالاتحاد السعودي لكرة القدم نقل مباراتي فريق الهلال أمام الفيصلي التي تُقام في إطار الجولة 23 من منافسات الدوري السعودي للمحترفين وأيضًا مباراة الهلال مع ضيفه الفتح المقررة إقامتهما في الجولة 26 على ملعب الأمير فيصل بن فهد إلى ملعب جامعة الملك سعود.

ويأتي هذا القرار بالموافقة بناء على خطاب نادي الهلال الذي تم إرساله للجنة المسابقات باتحاد الكرة بحكم أن ملعب جامعة الملك سعود بات هو الملعب الرسمي لنادي الهلال في جميع المسابقات المحلية والقارية.

الرئيسية/ رياضة / رياضة المملكة

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لجنة المسابقات تقرر نقل مواجهتين للهلال إلى ملعبه الجديد
سبق

قررت لجنة المسابقات بالاتحاد السعودي لكرة القدم نقل مباراتي فريق الهلال أمام الفيصلي التي تُقام في إطار الجولة 23 من منافسات الدوري السعودي للمحترفين وأيضًا مباراة الهلال مع ضيفه الفتح المقررة إقامتهما في الجولة 26 على ملعب الأمير فيصل بن فهد إلى ملعب جامعة الملك سعود.

ويأتي هذا القرار بالموافقة بناء على خطاب نادي الهلال الذي تم إرساله للجنة المسابقات باتحاد الكرة بحكم أن ملعب جامعة الملك سعود بات هو الملعب الرسمي لنادي الهلال في جميع المسابقات المحلية والقارية.

20 فبراير 2018 - 4 جمادى الآخر 1439
10:02 PM

لجنة المسابقات تقرر نقل مواجهتين للهلال إلى ملعبه الجديد

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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قررت لجنة المسابقات بالاتحاد السعودي لكرة القدم نقل مباراتي فريق الهلال أمام الفيصلي التي تُقام في إطار الجولة 23 من منافسات الدوري السعودي للمحترفين وأيضًا مباراة الهلال مع ضيفه الفتح المقررة إقامتهما في الجولة 26 على ملعب الأمير فيصل بن فهد إلى ملعب جامعة الملك سعود.

ويأتي هذا القرار بالموافقة بناء على خطاب نادي الهلال الذي تم إرساله للجنة المسابقات باتحاد الكرة بحكم أن ملعب جامعة الملك سعود بات هو الملعب الرسمي لنادي الهلال في جميع المسابقات المحلية والقارية.

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