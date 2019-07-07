"صحة مكة" بالتعاون مع الجهات الأمنية تطيح بمنتحل صفة طبيب شعبي
أكدت عبر حسابها بـ"تويتر" أنه يمارس مهنة "الختان" بطريقة مخالفة
تمكنت صحة مكة المكرمة- وبالتعاون مع الجهات الأمنية- من القبض على شخص ينتحل صفة طبيب شعبي، ويمارس مهنة "الختان" بطريقة مخالفة.
وقالت صحة مكة المكرمة عبر حسابها الرسمي بـ"تويتر": "صحة مكة وبالتعاون مع الجهات الأمنية تلقي القبض على شخص ينتحل صفة طبيب شعبي ويمارس مهنة (الختان) بطريقة مخالفة".
"صحة مكة" بالتعاون مع الجهات الأمنية تطيح بمنتحل صفة طبيب شعبي
هادي العصيمي
سبق
2019-07-07
تمكنت صحة مكة المكرمة- وبالتعاون مع الجهات الأمنية- من القبض على شخص ينتحل صفة طبيب شعبي، ويمارس مهنة "الختان" بطريقة مخالفة.
وقالت صحة مكة المكرمة عبر حسابها الرسمي بـ"تويتر": "صحة مكة وبالتعاون مع الجهات الأمنية تلقي القبض على شخص ينتحل صفة طبيب شعبي ويمارس مهنة (الختان) بطريقة مخالفة".
07 يوليو 2019 - 4 ذو القعدة 1440
09:32 PM
"صحة مكة" بالتعاون مع الجهات الأمنية تطيح بمنتحل صفة طبيب شعبي
أكدت عبر حسابها بـ"تويتر" أنه يمارس مهنة "الختان" بطريقة مخالفة
تمكنت صحة مكة المكرمة- وبالتعاون مع الجهات الأمنية- من القبض على شخص ينتحل صفة طبيب شعبي، ويمارس مهنة "الختان" بطريقة مخالفة.
وقالت صحة مكة المكرمة عبر حسابها الرسمي بـ"تويتر": "صحة مكة وبالتعاون مع الجهات الأمنية تلقي القبض على شخص ينتحل صفة طبيب شعبي ويمارس مهنة (الختان) بطريقة مخالفة".