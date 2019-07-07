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"صحة مكة" بالتعاون مع الجهات الأمنية تطيح بمنتحل صفة طبيب شعبي

أكدت عبر حسابها بـ"تويتر" أنه يمارس مهنة "الختان" بطريقة مخالفة

تمكنت صحة مكة المكرمة- وبالتعاون مع الجهات الأمنية- من القبض على شخص ينتحل صفة طبيب شعبي، ويمارس مهنة "الختان" بطريقة مخالفة.

وقالت صحة مكة المكرمة عبر حسابها الرسمي بـ"تويتر": "صحة مكة وبالتعاون مع الجهات الأمنية تلقي القبض على شخص ينتحل صفة طبيب شعبي ويمارس مهنة (الختان) بطريقة مخالفة".

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"صحة مكة" بالتعاون مع الجهات الأمنية تطيح بمنتحل صفة طبيب شعبي
سبق

تمكنت صحة مكة المكرمة- وبالتعاون مع الجهات الأمنية- من القبض على شخص ينتحل صفة طبيب شعبي، ويمارس مهنة "الختان" بطريقة مخالفة.

وقالت صحة مكة المكرمة عبر حسابها الرسمي بـ"تويتر": "صحة مكة وبالتعاون مع الجهات الأمنية تلقي القبض على شخص ينتحل صفة طبيب شعبي ويمارس مهنة (الختان) بطريقة مخالفة".

07 يوليو 2019 - 4 ذو القعدة 1440
09:32 PM

"صحة مكة" بالتعاون مع الجهات الأمنية تطيح بمنتحل صفة طبيب شعبي

أكدت عبر حسابها بـ"تويتر" أنه يمارس مهنة "الختان" بطريقة مخالفة

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هادي العصيمي - مكة المكرمة
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تمكنت صحة مكة المكرمة- وبالتعاون مع الجهات الأمنية- من القبض على شخص ينتحل صفة طبيب شعبي، ويمارس مهنة "الختان" بطريقة مخالفة.

وقالت صحة مكة المكرمة عبر حسابها الرسمي بـ"تويتر": "صحة مكة وبالتعاون مع الجهات الأمنية تلقي القبض على شخص ينتحل صفة طبيب شعبي ويمارس مهنة (الختان) بطريقة مخالفة".

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