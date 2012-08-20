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النيجر.. وفاة 35 شخصاً بالكوليرا و845 مُجمل الإصابات

قالت السلطات الصحية في النيجر، إن 35 شخصاً تُوفوا بسبب مرض الكوليرا، في حين بلغ مُجمل الإصابات 845 حالة وفق حصيلة حديثة نشرتها السلطات النيجرية أمس.

وأوضحت السلطات أن 6 محافظات، بينها العاصمة نيامي، من أصل ثماني محافظات في البلاد ظهر فيها المرض بعد أن كانت ثلاث ولايات فقط معنية بالمرض.

وكانت وزارة الصحة النيجرية قد أعلنت رسمياً اكتشاف المرض في البلاد في التاسع من الشهر الجاري، وقالت إن حالات الإصابة المسجلة أخيراً على علاقة بالانتشار الكبير في الولايات الحدودية المحاذية لنيجيريا التي خلفت فيها الكوليرا عشرات القتلى.

وشهدت النيجر عام 2018 م موجة شديدة من الكوليرا راح ضحيتها 68 شخصاً.

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النيجر.. وفاة 35 شخصاً بالكوليرا و845 مُجمل الإصابات
سبق

قالت السلطات الصحية في النيجر، إن 35 شخصاً تُوفوا بسبب مرض الكوليرا، في حين بلغ مُجمل الإصابات 845 حالة وفق حصيلة حديثة نشرتها السلطات النيجرية أمس.

وأوضحت السلطات أن 6 محافظات، بينها العاصمة نيامي، من أصل ثماني محافظات في البلاد ظهر فيها المرض بعد أن كانت ثلاث ولايات فقط معنية بالمرض.

وكانت وزارة الصحة النيجرية قد أعلنت رسمياً اكتشاف المرض في البلاد في التاسع من الشهر الجاري، وقالت إن حالات الإصابة المسجلة أخيراً على علاقة بالانتشار الكبير في الولايات الحدودية المحاذية لنيجيريا التي خلفت فيها الكوليرا عشرات القتلى.

وشهدت النيجر عام 2018 م موجة شديدة من الكوليرا راح ضحيتها 68 شخصاً.

20 أغسطس 2021 - 12 محرّم 1443
01:15 PM

النيجر.. وفاة 35 شخصاً بالكوليرا و845 مُجمل الإصابات

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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قالت السلطات الصحية في النيجر، إن 35 شخصاً تُوفوا بسبب مرض الكوليرا، في حين بلغ مُجمل الإصابات 845 حالة وفق حصيلة حديثة نشرتها السلطات النيجرية أمس.

وأوضحت السلطات أن 6 محافظات، بينها العاصمة نيامي، من أصل ثماني محافظات في البلاد ظهر فيها المرض بعد أن كانت ثلاث ولايات فقط معنية بالمرض.

وكانت وزارة الصحة النيجرية قد أعلنت رسمياً اكتشاف المرض في البلاد في التاسع من الشهر الجاري، وقالت إن حالات الإصابة المسجلة أخيراً على علاقة بالانتشار الكبير في الولايات الحدودية المحاذية لنيجيريا التي خلفت فيها الكوليرا عشرات القتلى.

وشهدت النيجر عام 2018 م موجة شديدة من الكوليرا راح ضحيتها 68 شخصاً.

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