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بريطانيا: استهداف ميليشيا الحوثي المملكة يهدد فرص السلام

أدانت الهجمات بشدة في بيان لوزير الخارجية دومينيك راب

أدانت بريطانيا بشدة محاولات ميليشيا الحوثي استهداف المملكة.

وقال وزير الخارجية البريطاني دومينيك راب في بيان له أمس، إنه يدين الهجمات الأخيرة التي قام بها الحوثيون بعد أيامٍ من دعوة المملكة العربية السعودية لوقف إطلاق النار.

وأضاف راب أن هذه الهجمات تهدد فرص السلام، ويجب على جميع الأطراف المشاركة وبشكل عاجل في عملية السلام التابعة للأمم المتحدة.

بريطانيا ميليشيا الحوثي الإرهابية

الرئيسية/ المملكة / محليات

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بريطانيا: استهداف ميليشيا الحوثي المملكة يهدد فرص السلام
سبق

أدانت بريطانيا بشدة محاولات ميليشيا الحوثي استهداف المملكة.

وقال وزير الخارجية البريطاني دومينيك راب في بيان له أمس، إنه يدين الهجمات الأخيرة التي قام بها الحوثيون بعد أيامٍ من دعوة المملكة العربية السعودية لوقف إطلاق النار.

وأضاف راب أن هذه الهجمات تهدد فرص السلام، ويجب على جميع الأطراف المشاركة وبشكل عاجل في عملية السلام التابعة للأمم المتحدة.

27 مارس 2021 - 14 شعبان 1442
12:39 AM

بريطانيا: استهداف ميليشيا الحوثي المملكة يهدد فرص السلام

أدانت الهجمات بشدة في بيان لوزير الخارجية دومينيك راب

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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أدانت بريطانيا بشدة محاولات ميليشيا الحوثي استهداف المملكة.

وقال وزير الخارجية البريطاني دومينيك راب في بيان له أمس، إنه يدين الهجمات الأخيرة التي قام بها الحوثيون بعد أيامٍ من دعوة المملكة العربية السعودية لوقف إطلاق النار.

وأضاف راب أن هذه الهجمات تهدد فرص السلام، ويجب على جميع الأطراف المشاركة وبشكل عاجل في عملية السلام التابعة للأمم المتحدة.

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