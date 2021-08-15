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"الغذاء والدواء" تحذر من مستحضر clear eye spray البيطري: لا يحتوي على المواد الفعالة

"الهيئة" دعت مربي الماشية إلى عدم استخدام المنتج والتخلص من العينات الموجودة لديهم

حذرت الهيئة العامة للغذاء والدواء من دواء بيطري مغشوش يحمل اسم clear eye spray من إنتاج مصنع Akom.Inc.Lake، حيث يعد مستحضراً دوائياً بيطرياً غير مسجل لدى الهيئة، وتم اكتشافه خلال الحملات التفتيشية المشتركة مع وزارة البيئة والمياه والزراعة، وبعد التحقيق مع الصيدليات البيطرية تبين أن الدواء يتم توزيعه وتصنيعه بطرق غير نظامية .
وأوضحت الهيئة أنها حلّلت عينات من المستحضر المتداول بالأسواق المحلية للتأكد من سلامته ومطابقته للمواصفات المعتمدة، وتبين أن المنتج لايحتوي على المواد الفعالة DEXAMETHASONE _ (GENTAMYCIN المذكورة في الملصق التعريفي.
ودعت مربي الماشية إلى عدم استخدام المنتج المذكور أعلاه، والتخلص من العينات الموجودة لديهم، مؤكدةً أنها تتخذ إجراءات بالتنسيق مع الجهات المختصة لمتابعة سحب المنتج من الأسواق ومنع تداوله واتخاذ الإجراءات النظامية بحق المخالفين.
ونصحت الهيئة المستهلكين بالإبلاغ عند حدوث أي أعراض جانبية أو خلل في جودة المنتجات الخاضعة لإشرافها عن طريق الرقم الموحد 19999.

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"الغذاء والدواء" تحذر من مستحضر clear eye spray البيطري: لا يحتوي على المواد الفعالة
سبق

حذرت الهيئة العامة للغذاء والدواء من دواء بيطري مغشوش يحمل اسم clear eye spray من إنتاج مصنع Akom.Inc.Lake، حيث يعد مستحضراً دوائياً بيطرياً غير مسجل لدى الهيئة، وتم اكتشافه خلال الحملات التفتيشية المشتركة مع وزارة البيئة والمياه والزراعة، وبعد التحقيق مع الصيدليات البيطرية تبين أن الدواء يتم توزيعه وتصنيعه بطرق غير نظامية .
وأوضحت الهيئة أنها حلّلت عينات من المستحضر المتداول بالأسواق المحلية للتأكد من سلامته ومطابقته للمواصفات المعتمدة، وتبين أن المنتج لايحتوي على المواد الفعالة DEXAMETHASONE _ (GENTAMYCIN المذكورة في الملصق التعريفي.
ودعت مربي الماشية إلى عدم استخدام المنتج المذكور أعلاه، والتخلص من العينات الموجودة لديهم، مؤكدةً أنها تتخذ إجراءات بالتنسيق مع الجهات المختصة لمتابعة سحب المنتج من الأسواق ومنع تداوله واتخاذ الإجراءات النظامية بحق المخالفين.
ونصحت الهيئة المستهلكين بالإبلاغ عند حدوث أي أعراض جانبية أو خلل في جودة المنتجات الخاضعة لإشرافها عن طريق الرقم الموحد 19999.

15 أغسطس 2021 - 7 محرّم 1443
03:11 PM

"الغذاء والدواء" تحذر من مستحضر clear eye spray البيطري: لا يحتوي على المواد الفعالة

"الهيئة" دعت مربي الماشية إلى عدم استخدام المنتج والتخلص من العينات الموجودة لديهم

A A A
وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
1
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حذرت الهيئة العامة للغذاء والدواء من دواء بيطري مغشوش يحمل اسم clear eye spray من إنتاج مصنع Akom.Inc.Lake، حيث يعد مستحضراً دوائياً بيطرياً غير مسجل لدى الهيئة، وتم اكتشافه خلال الحملات التفتيشية المشتركة مع وزارة البيئة والمياه والزراعة، وبعد التحقيق مع الصيدليات البيطرية تبين أن الدواء يتم توزيعه وتصنيعه بطرق غير نظامية .
وأوضحت الهيئة أنها حلّلت عينات من المستحضر المتداول بالأسواق المحلية للتأكد من سلامته ومطابقته للمواصفات المعتمدة، وتبين أن المنتج لايحتوي على المواد الفعالة DEXAMETHASONE _ (GENTAMYCIN المذكورة في الملصق التعريفي.
ودعت مربي الماشية إلى عدم استخدام المنتج المذكور أعلاه، والتخلص من العينات الموجودة لديهم، مؤكدةً أنها تتخذ إجراءات بالتنسيق مع الجهات المختصة لمتابعة سحب المنتج من الأسواق ومنع تداوله واتخاذ الإجراءات النظامية بحق المخالفين.
ونصحت الهيئة المستهلكين بالإبلاغ عند حدوث أي أعراض جانبية أو خلل في جودة المنتجات الخاضعة لإشرافها عن طريق الرقم الموحد 19999.

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