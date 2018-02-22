سفارة المملكة بالقاهرة توقع آلية التسجيل مع الأكاديمية العربية للعلوم

لتمكين الطلاب السعوديين من دراسة التخصصات البحرية بالإسكندرية

وقّع الملحق الثقافي بسفارة المملكة العربية السعودية بالقاهرة الدكتور خالد بن عبد الله النامي والدكتور إسماعيل عبد الغفار رئيس الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري آلية القبول والتسجيل للطلبة السعوديين الراغبين في الدراسة في الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري.

جاء ذلك بعد إعادة التوصية من وزارة التعليم بالمملكة العربية السعودية للدراسة بها في التخصصات البحرية وفي محافظة الإسكندرية فقط.

وشهد يوم أمس الأربعاء توقيع مراسم الآلية في مقر الأكاديمية بالإسكندرية، في ظل الاهتمام بالطلبة الدارسين خارج المملكة والعمل على تحقيق رغبتهم في الالتحاق بالتخصصات البحرية.

وقال "النامي": آلية القبول والتسجيل تهدف إلى المزيد من التعاون المشترك بين الملحقية الثقافية السعودية والأكاديمية من أجل الارتقاء بمستوي الطلبة والعمل على توفير سبل النجاح والتفوق لهم ، حيث تتمتع الأكاديمية وتتفرد بتدريس التخصصات البحرية.

وأضاف: نسعى إلى أن يصبح لدينا خريج سعودي مؤهل وقادر على تحمل المسئولية تجاه وطنه وأمته.

من جهته، قال "عبد الغفار": هذه الخطوة ستكون بداية طيبة لقبول الطلبة من المملكة العربية السعودية لدى الأكاديمية.

وأضاف: المملكة ومصر بينهما تاريخ طويل من العلاقات التي تتسم بالعمق والأخوة والترابط الكبير، كما أن العلاقات المصرية السعودية الثقافية والتعليمية تكشف حجم الترابط الكبير بين البلدين .

وقدم الدكتور "عبد الغفار" درع الأكاديمية للملحق الثقافي الدكتور خالد النامي وعبدالله الحمد كتوثيق للزيارة.

ومن المقرر قبول الطلبة السعوديين اعتبارًا من الفصل الدراسي الثاني لهذا العام ٢٠١٧ / ٢٠١٨.