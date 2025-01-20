تكليف "عسيري" رئيسًا تنفيذيًّا لمراكز الرعاية الصحية بالتجمع الأول بالمنطقة الغربية

بجانب مهامه مديرًا للحج والعمرة بالوزارة ومساعدًا للشؤون الصحية بمكة

أصدر الرئيس العام التنفيذي للتجمع الصحي الأول بالمنطقة الغربية قرارًا بتكليف الدكتور سري إبراهيم عسيري رئيسًا تنفيذيًّا لمراكز الرعاية الصحية بالتجمع الصحي الأول بالمنطقة الغربية.

ويتولى "عسيري" هذا المنصب بجانب مهامه السابقة مديرًا عامًّا للحج والعمرة بوزارة الصحة ومساعدًا للمدير العام للشؤون الصحية للصحة العامة بمنطقة مكة المكرمة، مع استمراره في جميع المناصب التي يشغلها سابقًا.