الجهات الأمنية تباشر سقوط مركبة من أعلى جسر منى

باشرت الجهات الأمنية بمكة المكرمة، اليوم، حادث سقوط مركبة من أعلى جسر منى.
وتمثّل الحادث في سقوط مركبة من أعلى "جسر منی " بالعاصمة المقدسة، ونتج عن ذلك وفاة شخص.
وباشرت الجهات المختصة الحادث.
باشرت الجهات الأمنية بمكة المكرمة، اليوم، حادث سقوط مركبة من أعلى جسر منى.
وتمثّل الحادث في سقوط مركبة من أعلى "جسر منی " بالعاصمة المقدسة، ونتج عن ذلك وفاة شخص.
وباشرت الجهات المختصة الحادث.
باشرت الجهات الأمنية بمكة المكرمة، اليوم، حادث سقوط مركبة من أعلى جسر منى.
وتمثّل الحادث في سقوط مركبة من أعلى "جسر منی " بالعاصمة المقدسة، ونتج عن ذلك وفاة شخص.
وباشرت الجهات المختصة الحادث.
باشرت الجهات الأمنية بمكة المكرمة، اليوم، حادث سقوط مركبة من أعلى جسر منى.
وتمثّل الحادث في سقوط مركبة من أعلى "جسر منی " بالعاصمة المقدسة، ونتج عن ذلك وفاة شخص.
وباشرت الجهات المختصة الحادث.