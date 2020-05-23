وتمثّل الحادث في سقوط مركبة من أعلى "جسر منی " بالعاصمة المقدسة، ونتج عن ذلك وفاة شخص.

باشرت الجهات الأمنية بمكة المكرمة، اليوم، حادث سقوط مركبة من أعلى جسر منى.

الجهات الأمنية تباشر سقوط مركبة من أعلى جسر منى عبدالرزاق البجالي سبق 2020-05-23 باشرت الجهات الأمنية بمكة المكرمة، اليوم، حادث سقوط مركبة من أعلى جسر منى. وتمثّل الحادث في سقوط مركبة من أعلى "جسر منی " بالعاصمة المقدسة، ونتج عن ذلك وفاة شخص. وباشرت الجهات المختصة الحادث.

23 مايو 2020 - 30 رمضان 1441 03:38 PM

اخر تعديل 24 مايو 2020 - 1 شوّال 1441 02:07 AM

الجهات الأمنية تباشر سقوط مركبة من أعلى جسر منى نتج عن ذلك وفاة شخص





A A A





7 مشاركة

باشرت الجهات الأمنية بمكة المكرمة، اليوم، حادث سقوط مركبة من أعلى جسر منى.

وتمثّل الحادث في سقوط مركبة من أعلى "جسر منی " بالعاصمة المقدسة، ونتج عن ذلك وفاة شخص.

وباشرت الجهات المختصة الحادث.