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"فلس أبوعريش".. مخطط في طي النسيان وزَّعته أمانة جازان وتجاهلته منذ 20 عامًا

معشي لـ"سبق": تم البدء في السفلتة.. ومواطنون: المعدات توقفت بدون أسباب

على الرغم من مرور أكثر من عشرين عامًا على توزيع أراضي منح مخطط "فلس" بمحافظة أبوعريش شرق منطقة جازان على المواطنين من قبل الأمانة إلا أنه لا يزال في طي النسيان؛ فالمخطط الذي يقع على مساحة شاسعة غابت عنه مشاريع التطوير؛ إذ إنه يفتقر لأدنى الخدمات الضرورية التي يحتاج إليها السكان، ويأتي في مقدمتها الأسفلت.

وفي هذا السياق قال مواطنون: من المحزن أن يبقى مخطط المنح الذي لا يبعد عن المدينة سوى دقائق معدودة، ووُزع عن طريق الأمانة، عشرين عامًا دون أي تطوير أو تدخل من قِبل الجهة المانحة مكتفين بالعلامات التي نُصبت عند التوزيع، التي لم يعد لها أثر.

وأوضح المواطنون أنهم سئموا الانتظار، وكانوا يبنون أحلامهم وآمالهم لبناء مساكن لهم ولأبنائهم على هذا المخطط المنسي.. متسائلين: أين الأمانة منه؟!

وتابعوا: توجه البعض من المواطنين لتشييد المنازل، وإنشاء طرق ترابية بعد أن طال الانتظار، وبات تجاهل الأمانة للمخطط أمرًا واضحًا. مطالبين بسرعة سفلتته على أقل تقدير، وتطويره إنفاذًا للأمر الملكي الصادر قبل أعوام عدة.

ومن جانبه، قال المتحدث الرسمي لأمانة منطقة جازان حسين معشي لـ"سبق" إنه تم اعتماد مشروع سفلتة للشوارع الرئيسية في المخطط، وتم تسليمه للمقاول الذي بدأ أعمال السفلتة.. غير أن مواطنين أكدوا أن المعدات توقفت عن العمل قبل أشهر، ولا يعلمون ما الأسباب.

وكان المجلس البلدي بمحافظة أبو عريش قد وجَّه دعوته في وقت سابق إلى أمين جازان المعيَّن حديثًا لزيارة نطاق بلدية المحافظة للاطلاع على احتياجاتها من الخدمات الأساسية من سفلتة وإنارة وتصريف وغيرها.

وصدر أمر ملكي قبل أعوام عدة باعتماد 20 مليار ريال لإيصال الخدمات من كهرباء ومياه وسفلتة إلى مخططات المنح في جميع المناطق لاستفادة المواطنين منها، ومع ذلك لا تزال الكثير من المخططات خارج الخدمات والتطوير حتى الآن، بما فيها مخطط "فلس" بأبوعريش.

الرئيسية/ المملكة / محليات

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"فلس أبوعريش".. مخطط في طي النسيان وزَّعته أمانة جازان وتجاهلته منذ 20 عامًا
سبق

على الرغم من مرور أكثر من عشرين عامًا على توزيع أراضي منح مخطط "فلس" بمحافظة أبوعريش شرق منطقة جازان على المواطنين من قبل الأمانة إلا أنه لا يزال في طي النسيان؛ فالمخطط الذي يقع على مساحة شاسعة غابت عنه مشاريع التطوير؛ إذ إنه يفتقر لأدنى الخدمات الضرورية التي يحتاج إليها السكان، ويأتي في مقدمتها الأسفلت.

وفي هذا السياق قال مواطنون: من المحزن أن يبقى مخطط المنح الذي لا يبعد عن المدينة سوى دقائق معدودة، ووُزع عن طريق الأمانة، عشرين عامًا دون أي تطوير أو تدخل من قِبل الجهة المانحة مكتفين بالعلامات التي نُصبت عند التوزيع، التي لم يعد لها أثر.

وأوضح المواطنون أنهم سئموا الانتظار، وكانوا يبنون أحلامهم وآمالهم لبناء مساكن لهم ولأبنائهم على هذا المخطط المنسي.. متسائلين: أين الأمانة منه؟!

وتابعوا: توجه البعض من المواطنين لتشييد المنازل، وإنشاء طرق ترابية بعد أن طال الانتظار، وبات تجاهل الأمانة للمخطط أمرًا واضحًا. مطالبين بسرعة سفلتته على أقل تقدير، وتطويره إنفاذًا للأمر الملكي الصادر قبل أعوام عدة.

ومن جانبه، قال المتحدث الرسمي لأمانة منطقة جازان حسين معشي لـ"سبق" إنه تم اعتماد مشروع سفلتة للشوارع الرئيسية في المخطط، وتم تسليمه للمقاول الذي بدأ أعمال السفلتة.. غير أن مواطنين أكدوا أن المعدات توقفت عن العمل قبل أشهر، ولا يعلمون ما الأسباب.

وكان المجلس البلدي بمحافظة أبو عريش قد وجَّه دعوته في وقت سابق إلى أمين جازان المعيَّن حديثًا لزيارة نطاق بلدية المحافظة للاطلاع على احتياجاتها من الخدمات الأساسية من سفلتة وإنارة وتصريف وغيرها.

وصدر أمر ملكي قبل أعوام عدة باعتماد 20 مليار ريال لإيصال الخدمات من كهرباء ومياه وسفلتة إلى مخططات المنح في جميع المناطق لاستفادة المواطنين منها، ومع ذلك لا تزال الكثير من المخططات خارج الخدمات والتطوير حتى الآن، بما فيها مخطط "فلس" بأبوعريش.

08 نوفمبر 2018 - 30 صفر 1440
12:44 AM

"فلس أبوعريش".. مخطط في طي النسيان وزَّعته أمانة جازان وتجاهلته منذ 20 عامًا

معشي لـ"سبق": تم البدء في السفلتة.. ومواطنون: المعدات توقفت بدون أسباب

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قاسم الخبراني - جازان
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على الرغم من مرور أكثر من عشرين عامًا على توزيع أراضي منح مخطط "فلس" بمحافظة أبوعريش شرق منطقة جازان على المواطنين من قبل الأمانة إلا أنه لا يزال في طي النسيان؛ فالمخطط الذي يقع على مساحة شاسعة غابت عنه مشاريع التطوير؛ إذ إنه يفتقر لأدنى الخدمات الضرورية التي يحتاج إليها السكان، ويأتي في مقدمتها الأسفلت.

وفي هذا السياق قال مواطنون: من المحزن أن يبقى مخطط المنح الذي لا يبعد عن المدينة سوى دقائق معدودة، ووُزع عن طريق الأمانة، عشرين عامًا دون أي تطوير أو تدخل من قِبل الجهة المانحة مكتفين بالعلامات التي نُصبت عند التوزيع، التي لم يعد لها أثر.

وأوضح المواطنون أنهم سئموا الانتظار، وكانوا يبنون أحلامهم وآمالهم لبناء مساكن لهم ولأبنائهم على هذا المخطط المنسي.. متسائلين: أين الأمانة منه؟!

وتابعوا: توجه البعض من المواطنين لتشييد المنازل، وإنشاء طرق ترابية بعد أن طال الانتظار، وبات تجاهل الأمانة للمخطط أمرًا واضحًا. مطالبين بسرعة سفلتته على أقل تقدير، وتطويره إنفاذًا للأمر الملكي الصادر قبل أعوام عدة.

ومن جانبه، قال المتحدث الرسمي لأمانة منطقة جازان حسين معشي لـ"سبق" إنه تم اعتماد مشروع سفلتة للشوارع الرئيسية في المخطط، وتم تسليمه للمقاول الذي بدأ أعمال السفلتة.. غير أن مواطنين أكدوا أن المعدات توقفت عن العمل قبل أشهر، ولا يعلمون ما الأسباب.

وكان المجلس البلدي بمحافظة أبو عريش قد وجَّه دعوته في وقت سابق إلى أمين جازان المعيَّن حديثًا لزيارة نطاق بلدية المحافظة للاطلاع على احتياجاتها من الخدمات الأساسية من سفلتة وإنارة وتصريف وغيرها.

وصدر أمر ملكي قبل أعوام عدة باعتماد 20 مليار ريال لإيصال الخدمات من كهرباء ومياه وسفلتة إلى مخططات المنح في جميع المناطق لاستفادة المواطنين منها، ومع ذلك لا تزال الكثير من المخططات خارج الخدمات والتطوير حتى الآن، بما فيها مخطط "فلس" بأبوعريش.

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