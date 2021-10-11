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شاهد كيف عاد "ضب بري" للحياة بعد نقله من أرض مقفرة شرق الجوف

قبل أربعة أعوام تناقل المهتمون بالبيئة صورًا لـ”ضب” هزيل اكتسى اللون الأسود بسبب الجوع الشديد الذي تعرض له في أرض مقفرة شرق مدينة سكاكا، إلا أن موثق الصور "بندر الشراري" نشر للضب صورة حديثة وقد استرد صحته وعاد إلى البيئة ليمارس حياته الصحراوية.

وكشف “الشراري” عن أن ما حدث للضب آنذاك هو الجوع الشديد، لعدم وجود أي شجرة قريبة منه، فالأشجار مصدر حياة لكثير من الزواحف صيفًا.

وأضاف: "ربما قيَّظ بجانبه “حلال” أهلك الأشجار المعمرة التي هي مصدره الوحيد، فالضب قوي التحمل وأطراف الشجر تكفيه، فإذا وجد الضب في موقع يخلو من الأشجار كل ما عليك هو نقله لموقع متنوع الأشجار ، فطبيعة الضب يصعب عليه التنقل، وهذه الأشجار هي سبيل حياته إذا مرت عليه سنون غير ممطرة ، فأعشاب الربيع مصيرها الذهاب، والشجرة باقية تعيش على الرطوبة والقليل من المطر شرط بقاء أوراقها.

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شاهد كيف عاد "ضب بري" للحياة بعد نقله من أرض مقفرة شرق الجوف
سبق

قبل أربعة أعوام تناقل المهتمون بالبيئة صورًا لـ”ضب” هزيل اكتسى اللون الأسود بسبب الجوع الشديد الذي تعرض له في أرض مقفرة شرق مدينة سكاكا، إلا أن موثق الصور "بندر الشراري" نشر للضب صورة حديثة وقد استرد صحته وعاد إلى البيئة ليمارس حياته الصحراوية.

وكشف “الشراري” عن أن ما حدث للضب آنذاك هو الجوع الشديد، لعدم وجود أي شجرة قريبة منه، فالأشجار مصدر حياة لكثير من الزواحف صيفًا.

وأضاف: "ربما قيَّظ بجانبه “حلال” أهلك الأشجار المعمرة التي هي مصدره الوحيد، فالضب قوي التحمل وأطراف الشجر تكفيه، فإذا وجد الضب في موقع يخلو من الأشجار كل ما عليك هو نقله لموقع متنوع الأشجار ، فطبيعة الضب يصعب عليه التنقل، وهذه الأشجار هي سبيل حياته إذا مرت عليه سنون غير ممطرة ، فأعشاب الربيع مصيرها الذهاب، والشجرة باقية تعيش على الرطوبة والقليل من المطر شرط بقاء أوراقها.

11 أكتوبر 2021 - 5 ربيع الأول 1443
09:48 PM

شاهد كيف عاد "ضب بري" للحياة بعد نقله من أرض مقفرة شرق الجوف

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مهنا التميمي - الجوف
6
4,938

قبل أربعة أعوام تناقل المهتمون بالبيئة صورًا لـ”ضب” هزيل اكتسى اللون الأسود بسبب الجوع الشديد الذي تعرض له في أرض مقفرة شرق مدينة سكاكا، إلا أن موثق الصور "بندر الشراري" نشر للضب صورة حديثة وقد استرد صحته وعاد إلى البيئة ليمارس حياته الصحراوية.

وكشف “الشراري” عن أن ما حدث للضب آنذاك هو الجوع الشديد، لعدم وجود أي شجرة قريبة منه، فالأشجار مصدر حياة لكثير من الزواحف صيفًا.

وأضاف: "ربما قيَّظ بجانبه “حلال” أهلك الأشجار المعمرة التي هي مصدره الوحيد، فالضب قوي التحمل وأطراف الشجر تكفيه، فإذا وجد الضب في موقع يخلو من الأشجار كل ما عليك هو نقله لموقع متنوع الأشجار ، فطبيعة الضب يصعب عليه التنقل، وهذه الأشجار هي سبيل حياته إذا مرت عليه سنون غير ممطرة ، فأعشاب الربيع مصيرها الذهاب، والشجرة باقية تعيش على الرطوبة والقليل من المطر شرط بقاء أوراقها.

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