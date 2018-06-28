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"أبل" تخطط لإطلاق حواسيب "آيباد" كبيرة الحجم

بشاشات يصل حجمها إلى 14.6 بوصة

كشفت تقارير صحفية عالمية أن شركة "أبل" الأمريكية تخطط لإطلاق حواسيب لوحية من نوع "آيباد" كبيرة الحجم.

وأوضحت مصادر لموقع "إنغادجيت" التقني المتخصص، أن "أبل" تنوي أن تجعل حواسيب "آيباد برو" بحجم 12.9 بوصة درباً من دروب الماضي.

ومن المتوقع أن تطلق "أبل" حواسيب "آيباد" بشاشات يصل حجمها إلى 14.6 بوصة.

ومن المتوقع أن تُطلق "أبل" حاسباتها اللوحية الجديدة من نوع "آيباد برو" عام 2022، وستكون بظهر زجاجي مدعوم بتقنية الشحن اللاسلكي.

الرئيسية/ تقنية / أخبار التقنية

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"أبل" تخطط لإطلاق حواسيب "آيباد" كبيرة الحجم
سبق

كشفت تقارير صحفية عالمية أن شركة "أبل" الأمريكية تخطط لإطلاق حواسيب لوحية من نوع "آيباد" كبيرة الحجم.

وأوضحت مصادر لموقع "إنغادجيت" التقني المتخصص، أن "أبل" تنوي أن تجعل حواسيب "آيباد برو" بحجم 12.9 بوصة درباً من دروب الماضي.

ومن المتوقع أن تطلق "أبل" حواسيب "آيباد" بشاشات يصل حجمها إلى 14.6 بوصة.

ومن المتوقع أن تُطلق "أبل" حاسباتها اللوحية الجديدة من نوع "آيباد برو" عام 2022، وستكون بظهر زجاجي مدعوم بتقنية الشحن اللاسلكي.

28 يونيو 2021 - 18 ذو القعدة 1442
11:07 AM

"أبل" تخطط لإطلاق حواسيب "آيباد" كبيرة الحجم

بشاشات يصل حجمها إلى 14.6 بوصة

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صحيفة سبق الإلكترونية - القاهرة
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كشفت تقارير صحفية عالمية أن شركة "أبل" الأمريكية تخطط لإطلاق حواسيب لوحية من نوع "آيباد" كبيرة الحجم.

وأوضحت مصادر لموقع "إنغادجيت" التقني المتخصص، أن "أبل" تنوي أن تجعل حواسيب "آيباد برو" بحجم 12.9 بوصة درباً من دروب الماضي.

ومن المتوقع أن تطلق "أبل" حواسيب "آيباد" بشاشات يصل حجمها إلى 14.6 بوصة.

ومن المتوقع أن تُطلق "أبل" حاسباتها اللوحية الجديدة من نوع "آيباد برو" عام 2022، وستكون بظهر زجاجي مدعوم بتقنية الشحن اللاسلكي.

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