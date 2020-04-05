النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة
خبر عاجل

"الصحة" في مؤتمرها الصحفي تعلن: تسجيل 206 إصابة جديدة بـ"كورونا" .. والإجمالي 2385 حالة

لرواد ورائدات الأعمال.. "منشآت" تطلق فعالية أسبوع استدامة الأعمال عن بُعد

لتسهيل ممارسة أعمالهم وبناء وتمكين قدراتهم عن طريق تقديم دورات تدريبية

انطلقت اليوم, فعاليات أسبوع استدامة الأعمال ضمن أنشطة مركز دعم المنشآت الافتراضي، التي تقدمها الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة "منشآت" لرواد ورائدات الأعمال وأصحاب المنشآت الصغيرة والمتوسطة عن بُعد، بهدف تسهيل ممارسة أعمالهم وبناء وتمكين قدراتهم عن طريق تقديم دورات تدريبية وورش عمل متخصصة وجلسات إرشادية تساعدهم على مواجهة الأزمات والتغلب عليها.
ويتضمن أسبوع استدامة الأعمال الذي حرصت "منشآت" على تقديمه من خلال استقطاب أفضل الكفاءات التدريبية والخبراء في ريادة الأعمال، إقامة 13 دورة تدريبية بمواضيع متنوعة أبرزها التخطيط الاستراتيجي لاستدامة الأعمال والتحول للتجارة الإلكترونية، وخطة نمو الأعمال، إضافة إلى التفكير التصميمي وابتكار نماذج عمل للأسواق الجديدة، فيما سيتم تنظيم 4 ورش عمل في الجوانب القانونية خلال الأزمات، التواصل الفعّال خلال الأزمات، السلامة المهنية في القطاع الخاص، واندماج واستحواذ الشركات.
وسيشهد أسبوع استدامة الأعمال تقديم 5 جلسات إرشادية في المرونة النفسية وقت الأزمات، الامتياز التجاري، البيانات في التجارة الإلكترونية للوصول إلى الأسواق الجديدة، المحاذير القانونية للمنشآت التجارية، والتكيف مع بيئة الأسواق الجديدة والتغيرات في سلوك المستهلك.
ويأتي تنظيم أسبوع استدامة الأعمال بعد أن نظمت "منشآت" الأسبوع الماضي أسبوع إدارة الأزمات، وذلك ضمن سلسلة أسابيع سيتم تنظيمها على مدى الأسابيع المقبلة في مواضيع متنوعة تخدم قطاع المنشآت الصغيرة والمتوسطة ورواد ورائدات الأعمال في مواجهة التحديات الراهنة والأزمات، موجهة دعوتها إلى رواد ورائدات الأعمال وأصحاب المنشآت الصغيرة والمتوسطة للتسجيل في أسبوع استدامة الأعمال لتحقيق الفائدة واكتساب الخبرات لتجاوز الأزمات عن طريق الرابط: https://apply.monshaat.sa/index.php/292263?lang=ar.
مما يذكر أن "منشآت" حريصة على توفير جميع خدماتها وبرامجها للمنشآت الصغيرة والمتوسطة ورواد ورائدات الأعمال، لإيجاد بيئة واعدة تتيح فرص الازدهار عبر تقديم الخدمات الداعمة وفرص الأعمال المساندة لنمو قطاع المنشآت الصغيرة والمتوسطة وتعزيز قدرته التنافسية، وتشجيع ثقافة ريادة الأعمال ودعم رواد الأعمال الطموحين.

الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة منشآت

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
لرواد ورائدات الأعمال.. "منشآت" تطلق فعالية أسبوع استدامة الأعمال عن بُعد
سبق

انطلقت اليوم, فعاليات أسبوع استدامة الأعمال ضمن أنشطة مركز دعم المنشآت الافتراضي، التي تقدمها الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة "منشآت" لرواد ورائدات الأعمال وأصحاب المنشآت الصغيرة والمتوسطة عن بُعد، بهدف تسهيل ممارسة أعمالهم وبناء وتمكين قدراتهم عن طريق تقديم دورات تدريبية وورش عمل متخصصة وجلسات إرشادية تساعدهم على مواجهة الأزمات والتغلب عليها.
ويتضمن أسبوع استدامة الأعمال الذي حرصت "منشآت" على تقديمه من خلال استقطاب أفضل الكفاءات التدريبية والخبراء في ريادة الأعمال، إقامة 13 دورة تدريبية بمواضيع متنوعة أبرزها التخطيط الاستراتيجي لاستدامة الأعمال والتحول للتجارة الإلكترونية، وخطة نمو الأعمال، إضافة إلى التفكير التصميمي وابتكار نماذج عمل للأسواق الجديدة، فيما سيتم تنظيم 4 ورش عمل في الجوانب القانونية خلال الأزمات، التواصل الفعّال خلال الأزمات، السلامة المهنية في القطاع الخاص، واندماج واستحواذ الشركات.
وسيشهد أسبوع استدامة الأعمال تقديم 5 جلسات إرشادية في المرونة النفسية وقت الأزمات، الامتياز التجاري، البيانات في التجارة الإلكترونية للوصول إلى الأسواق الجديدة، المحاذير القانونية للمنشآت التجارية، والتكيف مع بيئة الأسواق الجديدة والتغيرات في سلوك المستهلك.
ويأتي تنظيم أسبوع استدامة الأعمال بعد أن نظمت "منشآت" الأسبوع الماضي أسبوع إدارة الأزمات، وذلك ضمن سلسلة أسابيع سيتم تنظيمها على مدى الأسابيع المقبلة في مواضيع متنوعة تخدم قطاع المنشآت الصغيرة والمتوسطة ورواد ورائدات الأعمال في مواجهة التحديات الراهنة والأزمات، موجهة دعوتها إلى رواد ورائدات الأعمال وأصحاب المنشآت الصغيرة والمتوسطة للتسجيل في أسبوع استدامة الأعمال لتحقيق الفائدة واكتساب الخبرات لتجاوز الأزمات عن طريق الرابط: https://apply.monshaat.sa/index.php/292263?lang=ar.
مما يذكر أن "منشآت" حريصة على توفير جميع خدماتها وبرامجها للمنشآت الصغيرة والمتوسطة ورواد ورائدات الأعمال، لإيجاد بيئة واعدة تتيح فرص الازدهار عبر تقديم الخدمات الداعمة وفرص الأعمال المساندة لنمو قطاع المنشآت الصغيرة والمتوسطة وتعزيز قدرته التنافسية، وتشجيع ثقافة ريادة الأعمال ودعم رواد الأعمال الطموحين.

05 إبريل 2020 - 12 شعبان 1441
03:19 PM

لرواد ورائدات الأعمال.. "منشآت" تطلق فعالية أسبوع استدامة الأعمال عن بُعد

لتسهيل ممارسة أعمالهم وبناء وتمكين قدراتهم عن طريق تقديم دورات تدريبية

A A A
وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
0
506

انطلقت اليوم, فعاليات أسبوع استدامة الأعمال ضمن أنشطة مركز دعم المنشآت الافتراضي، التي تقدمها الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة "منشآت" لرواد ورائدات الأعمال وأصحاب المنشآت الصغيرة والمتوسطة عن بُعد، بهدف تسهيل ممارسة أعمالهم وبناء وتمكين قدراتهم عن طريق تقديم دورات تدريبية وورش عمل متخصصة وجلسات إرشادية تساعدهم على مواجهة الأزمات والتغلب عليها.
ويتضمن أسبوع استدامة الأعمال الذي حرصت "منشآت" على تقديمه من خلال استقطاب أفضل الكفاءات التدريبية والخبراء في ريادة الأعمال، إقامة 13 دورة تدريبية بمواضيع متنوعة أبرزها التخطيط الاستراتيجي لاستدامة الأعمال والتحول للتجارة الإلكترونية، وخطة نمو الأعمال، إضافة إلى التفكير التصميمي وابتكار نماذج عمل للأسواق الجديدة، فيما سيتم تنظيم 4 ورش عمل في الجوانب القانونية خلال الأزمات، التواصل الفعّال خلال الأزمات، السلامة المهنية في القطاع الخاص، واندماج واستحواذ الشركات.
وسيشهد أسبوع استدامة الأعمال تقديم 5 جلسات إرشادية في المرونة النفسية وقت الأزمات، الامتياز التجاري، البيانات في التجارة الإلكترونية للوصول إلى الأسواق الجديدة، المحاذير القانونية للمنشآت التجارية، والتكيف مع بيئة الأسواق الجديدة والتغيرات في سلوك المستهلك.
ويأتي تنظيم أسبوع استدامة الأعمال بعد أن نظمت "منشآت" الأسبوع الماضي أسبوع إدارة الأزمات، وذلك ضمن سلسلة أسابيع سيتم تنظيمها على مدى الأسابيع المقبلة في مواضيع متنوعة تخدم قطاع المنشآت الصغيرة والمتوسطة ورواد ورائدات الأعمال في مواجهة التحديات الراهنة والأزمات، موجهة دعوتها إلى رواد ورائدات الأعمال وأصحاب المنشآت الصغيرة والمتوسطة للتسجيل في أسبوع استدامة الأعمال لتحقيق الفائدة واكتساب الخبرات لتجاوز الأزمات عن طريق الرابط: https://apply.monshaat.sa/index.php/292263?lang=ar.
مما يذكر أن "منشآت" حريصة على توفير جميع خدماتها وبرامجها للمنشآت الصغيرة والمتوسطة ورواد ورائدات الأعمال، لإيجاد بيئة واعدة تتيح فرص الازدهار عبر تقديم الخدمات الداعمة وفرص الأعمال المساندة لنمو قطاع المنشآت الصغيرة والمتوسطة وتعزيز قدرته التنافسية، وتشجيع ثقافة ريادة الأعمال ودعم رواد الأعمال الطموحين.

اعلان

بالأرقام

2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
4,889
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
13,865
70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
19,571
53.8 مليار

53.8 مليار

31 يوليو
40,910

كاريكاتير

"نحن وصلنا إلى مفترق طرق وعليك أن تختار"

المقالات

مريم.. نموذج وطني يُحتذى به

مريم.. نموذج وطني يُحتذى به

ماجد البريكان
دومًا وفي الأزمات.. السعودية الأقوى

دومًا وفي الأزمات.. السعودية الأقوى

خالد الشبانة
تنافس أم تكامل..؟!

تنافس أم تكامل..؟!

علاء الدين براده
صواريخ الحوثي ومأساة الملالي

صواريخ الحوثي ومأساة الملالي

علي آل شرمة
كورونا يجعلنا نتوّج الهلال قبل الموعد

كورونا يجعلنا نتوّج الهلال قبل الموعد

حسن آل عمير
الكورونا وتطوراته العلمية عبر التاريخ!

الكورونا وتطوراته العلمية عبر التاريخ!

نورة الجايز
"كورونا".. النموذج السعودي!

"كورونا".. النموذج السعودي!

صالح المرواني
جهود وزارة الصحة ووعي المواطنين

جهود وزارة الصحة ووعي المواطنين

محمد الصيـعري
الغلاء والوباء.. الغرف التجارية رمانة الميزان

الغلاء والوباء.. الغرف التجارية رمانة الميزان

عبدالغني الشيخ
أيها المتسوقون.. كورونا لا ينام نهارًا..!

أيها المتسوقون.. كورونا لا ينام نهارًا..!

عبدالرحمن المرشد
المملكة وتوحيد جهود العالم

المملكة وتوحيد جهود العالم

ماجد البريكان

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

كورونا والعالم.. مواجهة مصيرية وقصص ساخرة و"رُب ضارة نافعة"
كورونا والعالم.. مواجهة مصيرية وقصص ساخرة و"رُب ضارة نافعة"

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2020

تصميم و برمجة     استضافة