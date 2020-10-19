انخفاض بسعر برميل "برنت".. مازال فوق الـ 42 دولاراً
صباح اليوم بمقدار 14 سنتاً وبما يعادل 0.33 %
انخفض سعر برميل نفط خام القياس العالمي "برنت" للعقود الآجلة، صباح اليوم، بما يعادل 0.33 %.
وتراجع مزيج برنت عند الساعة 09:00 بتوقيت غرينتش بمقدار 14 سنتاً، إلى 42.79 دولار أمريكي للبرميل.
كما تراجع سعر برميل نفط خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي للعقود الآجلة بنسبة 0.34 % أو ما يعادل 14 سنتاً، عند 40.47 دولار أمريكي للبرميل.
النفط
أسعار النفط
انخفاض بسعر برميل "برنت".. مازال فوق الـ 42 دولاراً
وكالة الأنباء السعودية (واس)
سبق
2020-10-19
انخفض سعر برميل نفط خام القياس العالمي "برنت" للعقود الآجلة، صباح اليوم، بما يعادل 0.33 %.
وتراجع مزيج برنت عند الساعة 09:00 بتوقيت غرينتش بمقدار 14 سنتاً، إلى 42.79 دولار أمريكي للبرميل.
كما تراجع سعر برميل نفط خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي للعقود الآجلة بنسبة 0.34 % أو ما يعادل 14 سنتاً، عند 40.47 دولار أمريكي للبرميل.
19 أكتوبر 2020 - 2 ربيع الأول 1442
12:54 PM
انخفاض بسعر برميل "برنت".. مازال فوق الـ 42 دولاراً
صباح اليوم بمقدار 14 سنتاً وبما يعادل 0.33 %
انخفض سعر برميل نفط خام القياس العالمي "برنت" للعقود الآجلة، صباح اليوم، بما يعادل 0.33 %.
وتراجع مزيج برنت عند الساعة 09:00 بتوقيت غرينتش بمقدار 14 سنتاً، إلى 42.79 دولار أمريكي للبرميل.
كما تراجع سعر برميل نفط خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي للعقود الآجلة بنسبة 0.34 % أو ما يعادل 14 سنتاً، عند 40.47 دولار أمريكي للبرميل.