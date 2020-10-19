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انخفاض بسعر برميل "برنت".. مازال فوق الـ 42 دولاراً

صباح اليوم بمقدار 14 سنتاً وبما يعادل 0.33 %

انخفض سعر برميل نفط خام القياس العالمي "برنت" للعقود الآجلة، صباح اليوم، بما يعادل 0.33 %.

وتراجع مزيج برنت عند الساعة 09:00 بتوقيت غرينتش بمقدار 14 سنتاً، إلى 42.79 دولار أمريكي للبرميل.

كما تراجع سعر برميل نفط خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي للعقود الآجلة بنسبة 0.34 % أو ما يعادل 14 سنتاً، عند 40.47 دولار أمريكي للبرميل.

النفط أسعار النفط

الرئيسية/ المملكة / إقتصاد

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انخفاض بسعر برميل "برنت".. مازال فوق الـ 42 دولاراً
سبق

انخفض سعر برميل نفط خام القياس العالمي "برنت" للعقود الآجلة، صباح اليوم، بما يعادل 0.33 %.

وتراجع مزيج برنت عند الساعة 09:00 بتوقيت غرينتش بمقدار 14 سنتاً، إلى 42.79 دولار أمريكي للبرميل.

كما تراجع سعر برميل نفط خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي للعقود الآجلة بنسبة 0.34 % أو ما يعادل 14 سنتاً، عند 40.47 دولار أمريكي للبرميل.

19 أكتوبر 2020 - 2 ربيع الأول 1442
12:54 PM

انخفاض بسعر برميل "برنت".. مازال فوق الـ 42 دولاراً

صباح اليوم بمقدار 14 سنتاً وبما يعادل 0.33 %

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - لندن
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انخفض سعر برميل نفط خام القياس العالمي "برنت" للعقود الآجلة، صباح اليوم، بما يعادل 0.33 %.

وتراجع مزيج برنت عند الساعة 09:00 بتوقيت غرينتش بمقدار 14 سنتاً، إلى 42.79 دولار أمريكي للبرميل.

كما تراجع سعر برميل نفط خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي للعقود الآجلة بنسبة 0.34 % أو ما يعادل 14 سنتاً، عند 40.47 دولار أمريكي للبرميل.

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