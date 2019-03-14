ارتفاع حصيلة الإصابات بكورونا في العراق إلى 110

حالات الشفاء التام من الفيروس بلغت 26 مقابل 9 وفيات

أعلنت وزارة الصحة العراقية اليوم تسجيل 5 إصابات جديدة ومؤكدة بفيروس كورونا المستجد؛ وهو ما يرفع حصيلة الإصابات في عموم العراق، من ضمنها إقليم كردستان، إلى 110 إصابات.

وأفاد المتحدث باسم الوزارة بأن "مختبرات وزارة الصحة أجرت 100 نموذج فحص لأشخاص يُشتبه بإصابتهم بالفيروس، كانت خمسة منها موجبة، موزعة بواقع 3 حالات في بغداد، وحالة واحدة في ذي قار، ومثلها في كربلاء".

وأوضح أن حالات الشفاء التام من الفيروس بلغت 26 حالة، يقابلها 9 حالات وفاة حتى الآن.