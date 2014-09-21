خلال 24 ساعة.. قطر تسجل 106 إصابات جديدة بكورونا وشفاء 146 حالة

سجّلت قطر 106 حالات إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد ضمن المجتمع، و37 حالة ضمن المسافرين.
وأفادت وزارة الصحة العامة القطرية بشفاء 146 مصاباً، ليصل إجمالي حالات الشفاء إلى 233600 حالة.
سجّلت قطر 106 حالات إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد ضمن المجتمع، و37 حالة ضمن المسافرين.
وأفادت وزارة الصحة العامة القطرية بشفاء 146 مصاباً، ليصل إجمالي حالات الشفاء إلى 233600 حالة.
سجّلت قطر 106 حالات إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد ضمن المجتمع، و37 حالة ضمن المسافرين.
وأفادت وزارة الصحة العامة القطرية بشفاء 146 مصاباً، ليصل إجمالي حالات الشفاء إلى 233600 حالة.
سجّلت قطر 106 حالات إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد ضمن المجتمع، و37 حالة ضمن المسافرين.
وأفادت وزارة الصحة العامة القطرية بشفاء 146 مصاباً، ليصل إجمالي حالات الشفاء إلى 233600 حالة.