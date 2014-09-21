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"الصحة": تسجيل 69 حالة إصابة بكورونا.. وتعافي 48 خلال الـ24 ساعة الماضية

خلال 24 ساعة.. قطر تسجل 106 إصابات جديدة بكورونا وشفاء 146 حالة

سجّلت قطر 106 حالات إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد ضمن المجتمع، و37 حالة ضمن المسافرين.

وأفادت وزارة الصحة العامة القطرية بشفاء 146 مصاباً، ليصل إجمالي حالات الشفاء إلى 233600 حالة.

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خلال 24 ساعة.. قطر تسجل 106 إصابات جديدة بكورونا وشفاء 146 حالة
سبق

سجّلت قطر 106 حالات إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد ضمن المجتمع، و37 حالة ضمن المسافرين.

وأفادت وزارة الصحة العامة القطرية بشفاء 146 مصاباً، ليصل إجمالي حالات الشفاء إلى 233600 حالة.

21 سبتمبر 2021 - 14 صفر 1443
05:05 PM

خلال 24 ساعة.. قطر تسجل 106 إصابات جديدة بكورونا وشفاء 146 حالة

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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سجّلت قطر 106 حالات إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد ضمن المجتمع، و37 حالة ضمن المسافرين.

وأفادت وزارة الصحة العامة القطرية بشفاء 146 مصاباً، ليصل إجمالي حالات الشفاء إلى 233600 حالة.

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