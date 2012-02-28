"الصحة" و"القوات المسلحة" بجازان يبحثان تطوير الخدمات الصحية بالمنطقة

اتفقا على تفعيل البرامج الوقائية والتوعوية بمستشفيات الحد الجنوبي

ناقش مدير عام صحة جازان الدكتور عبدالله نجمي ومدير مستشفى القوات المسلحة والمشرف على المستشفيات الميدانية بمنطقة جازان العميد دكتور أحمد الحامضي اليوم الثلاثاء بمقر قاعة الاجتماعات بصحة جازان سبل تطوير الخدمات الصحية بالمنطقة.

ناقش الاجتماع عدداً من المواضيع المشتركة وآلية التعاون للارتقاء بالخدمات الصحية بالمنطقة من خلال التكامل في تقديم الخدمة بين مستشفى القوات المسلحة بجازان وبقية المنشآت الصحية التابعة لصحة جازان.

وتطرق الاجتماع إلى تفعيل نظام الإحالة بين المستشفى العسكري وبقية المنشآت وكذلك الاستفادة من الكوادر الطبية وتفعيل نظام الإحالة وتطوير الخدمات المقدمة بمستشفيات الحد الجنوبي والاهتمام بتطوير البرامج الوقائية والتوعوية بمعسكرات القوات المسلحة بالمنطقة.