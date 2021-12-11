استعراض "بروتوكولات قاعات الأفراح" في المؤتمر الصحفي لمستجدات كورونا غدًا

تعقد وزارة الصحة غدًا الأحد 8 جمادى الأولى، الموافق 12 ديسمبر 2021، المؤتمر الصحفي الأسبوعي لمستجدات فيروس كورونا (كوفيد-19) عند الساعة الـ 3:35 عصرًا.



وخلال المؤتمر يستعرض مساعد وزير الصحة المتحدث الرسمي لوزارة الصحة، الدكتور محمد العبدالعالي، الأوضاع العالمية للجائحة، والمؤشرات الوبائية، ومستجدات اللقاح، وأبرز الاستفسارات الشائعة مؤخرًا، وأبرز الإحصائيات والخدمات الصحية.



وبدوره، يستعرض سيف سالم السويلم، المتحدث الرسمي لوزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان، خلال المؤتمر بروتوكولات قاعات الأفراح والمناسبات، والحملات المشتركة بين وزارتَي الشؤون البلدية والقروية والإسكان ووزارة السياحة.



ودعت وزارة الصحة إلى المشاركة بطرح الأسئلة والاستفسارات في المؤتمر الصحفي لمتابعة مستجدات فيروس كورونا الجديد عبر هاشتاق "#شارك_في_المؤتمر_الصحفي" في "تويتر".