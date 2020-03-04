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فرع "الموارد" بالرياض يوقع مذكرة تفاهم لدعم الأعمال التطوعية

بالتعاون مع فريق "ساند بعطاء" بهدف تحقيق التنمية المستدامة

أبرم فرع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بمنطقة الرياض وفريق ساند بعطاء التطوعي، مذكرة تفاهم تستهدف جميع فئات الوزارة المشمولة بالرعاية داخل الدور والمراكز الإيوائية في المنطقة.

وقد وقّع المذكرة مدير عام فرع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بمنطقة الرياض د. يوسف السيالي، وقائد فريق ساند بعطاء التطوعي أمل العقيل.

ويسعى الطرفان من خلال هذه الاتفاقية إلى تفعيل الشراكة بينهما وتعزيز الجهود؛ من أجل تحقيق التنمية المستدامة في الأعمال التطوعية، والتي تخدم كل شرائح المجتمع في شتى المجالات عن طريق تنفيذ المبادرات التي تواكب متطلبات فئات الوزارة من ايتام الدور والأسر الكافلة وكبار السن وذوي الإعاقة من الجنسين وتوفير فرص العمل لهم بمايتناسب مع ظروفهم وقدراتهم الفردية.

وقال "السيالي": هذا التعاون يأتي انطلاقاً من اهتمام الدولة بتنمية الوطن والمواطن وإشراك جميع مؤسسات القطاع المدني في دعم جميع المنظومات التي تُعنى بالعمل التطوعي لتوسيع نطاقه واستثمار جهود منظميه في تنمية وتوظيف الطاقات المعطلة بما يسهم في تحقيق رؤية المملكة العربية السعودية 2030.

وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية

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فرع "الموارد" بالرياض يوقع مذكرة تفاهم لدعم الأعمال التطوعية
سبق

أبرم فرع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بمنطقة الرياض وفريق ساند بعطاء التطوعي، مذكرة تفاهم تستهدف جميع فئات الوزارة المشمولة بالرعاية داخل الدور والمراكز الإيوائية في المنطقة.

وقد وقّع المذكرة مدير عام فرع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بمنطقة الرياض د. يوسف السيالي، وقائد فريق ساند بعطاء التطوعي أمل العقيل.

ويسعى الطرفان من خلال هذه الاتفاقية إلى تفعيل الشراكة بينهما وتعزيز الجهود؛ من أجل تحقيق التنمية المستدامة في الأعمال التطوعية، والتي تخدم كل شرائح المجتمع في شتى المجالات عن طريق تنفيذ المبادرات التي تواكب متطلبات فئات الوزارة من ايتام الدور والأسر الكافلة وكبار السن وذوي الإعاقة من الجنسين وتوفير فرص العمل لهم بمايتناسب مع ظروفهم وقدراتهم الفردية.

وقال "السيالي": هذا التعاون يأتي انطلاقاً من اهتمام الدولة بتنمية الوطن والمواطن وإشراك جميع مؤسسات القطاع المدني في دعم جميع المنظومات التي تُعنى بالعمل التطوعي لتوسيع نطاقه واستثمار جهود منظميه في تنمية وتوظيف الطاقات المعطلة بما يسهم في تحقيق رؤية المملكة العربية السعودية 2030.

04 مارس 2020 - 9 رجب 1441
05:47 PM

فرع "الموارد" بالرياض يوقع مذكرة تفاهم لدعم الأعمال التطوعية

بالتعاون مع فريق "ساند بعطاء" بهدف تحقيق التنمية المستدامة

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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أبرم فرع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بمنطقة الرياض وفريق ساند بعطاء التطوعي، مذكرة تفاهم تستهدف جميع فئات الوزارة المشمولة بالرعاية داخل الدور والمراكز الإيوائية في المنطقة.

وقد وقّع المذكرة مدير عام فرع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بمنطقة الرياض د. يوسف السيالي، وقائد فريق ساند بعطاء التطوعي أمل العقيل.

ويسعى الطرفان من خلال هذه الاتفاقية إلى تفعيل الشراكة بينهما وتعزيز الجهود؛ من أجل تحقيق التنمية المستدامة في الأعمال التطوعية، والتي تخدم كل شرائح المجتمع في شتى المجالات عن طريق تنفيذ المبادرات التي تواكب متطلبات فئات الوزارة من ايتام الدور والأسر الكافلة وكبار السن وذوي الإعاقة من الجنسين وتوفير فرص العمل لهم بمايتناسب مع ظروفهم وقدراتهم الفردية.

وقال "السيالي": هذا التعاون يأتي انطلاقاً من اهتمام الدولة بتنمية الوطن والمواطن وإشراك جميع مؤسسات القطاع المدني في دعم جميع المنظومات التي تُعنى بالعمل التطوعي لتوسيع نطاقه واستثمار جهود منظميه في تنمية وتوظيف الطاقات المعطلة بما يسهم في تحقيق رؤية المملكة العربية السعودية 2030.

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