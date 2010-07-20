"نسك" و"إحسان" و"توكلنا".. الغامدي يشكر القيادة على تمكين "سدايا" لتقديم الحلول الذكية

رفع التهنئة باسمه واسم منسوبي الهيئة للملك وولي العهد بمناسبة حلول عيد الأضحى المبارك

رفع رئيس الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي "سدايا" الدكتور عبدالله بن شرف الغامدي باسمه واسم جميع منسوبي "سدايا" التهاني لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولسمو ولي عهده الأمين - حفظهما الله - بمناسبة حلول عيد الأضحى المبارك، كما هنّأ الأمة الإسلامية والشعب السعودي، شاكراً الله تعالى على ما منّ به على حجاج بيته من أداء مناسك الحج بكل يسر وسهولة؛ سائلاً الله أن يُعيده على بلادنا وبلاد المسلمين باليُمن والخير والبركات.



وقدم شكره للقيادة الرشيدة على تمكينها لسدايا تقديم عدد من الحلول الرقمية الذكية مثل سوار الحاج الذكي "نسك" ومنصة إحسان لتغطية فرص الأضاحي والهدي وتطبيق توكلنا ومنصة بروق، التي أسهمت في تحسين تجربة حجاج بيت الله الحرام، سائلاً الله تعالى أن يحفظ قيادتنا الرشيدة، وأن يتمّ على الوطن نعمة الأمن والأمان والرخاء والاستقرار، وأن يمنّ على الأوطان العربية والعالمية برفع الوباء ودوام السلام.