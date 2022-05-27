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الجيش اليمني يحبط محاولة تسلل ميليشيا الحوثي في الحديدة

أسفرت العملية عن مصرع وجرح عدد من العناصر الإرهابية

أحبطت قوات الجيش الوطني اليمني اليوم محاولة تسلل لميليشيا الحوثي الإرهابية في محافظة الحديدة غربي اليمن.

وأفاد موقع "سبتمبر نت" التابع لوزارة الدفاع اليمنية بأن قوات الجيش الوطني اليمني كسرت محاولة تسلل لميليشيا الحوثي الانقلابية صوب الأحياء السكنية المحررة في شارع صنعاء وسط المدينة.

وأسفرت تلك المواجهات عن مصرع وجرح عدد من عناصر ميليشيا الحوثي الإرهابية المدعومة من إيران، وإجبار من تبقوا منهم على الفرار.

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الجيش اليمني يحبط محاولة تسلل ميليشيا الحوثي في الحديدة
سبق

أحبطت قوات الجيش الوطني اليمني اليوم محاولة تسلل لميليشيا الحوثي الإرهابية في محافظة الحديدة غربي اليمن.

وأفاد موقع "سبتمبر نت" التابع لوزارة الدفاع اليمنية بأن قوات الجيش الوطني اليمني كسرت محاولة تسلل لميليشيا الحوثي الانقلابية صوب الأحياء السكنية المحررة في شارع صنعاء وسط المدينة.

وأسفرت تلك المواجهات عن مصرع وجرح عدد من عناصر ميليشيا الحوثي الإرهابية المدعومة من إيران، وإجبار من تبقوا منهم على الفرار.

27 مايو 2019 - 22 رمضان 1440
08:24 PM

الجيش اليمني يحبط محاولة تسلل ميليشيا الحوثي في الحديدة

أسفرت العملية عن مصرع وجرح عدد من العناصر الإرهابية

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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أحبطت قوات الجيش الوطني اليمني اليوم محاولة تسلل لميليشيا الحوثي الإرهابية في محافظة الحديدة غربي اليمن.

وأفاد موقع "سبتمبر نت" التابع لوزارة الدفاع اليمنية بأن قوات الجيش الوطني اليمني كسرت محاولة تسلل لميليشيا الحوثي الانقلابية صوب الأحياء السكنية المحررة في شارع صنعاء وسط المدينة.

وأسفرت تلك المواجهات عن مصرع وجرح عدد من عناصر ميليشيا الحوثي الإرهابية المدعومة من إيران، وإجبار من تبقوا منهم على الفرار.

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