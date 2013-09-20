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مصر تطالب إسرائيل بإحياء المفاوضات مع الفلسطينيين لتجنيب المنطقة التوتر

"شكري" و"لابيد" ناقشا إعادة إعمار المناطق المحتلة

طالب وزير الخارجية المصري سامح شكري، نظيره الإسرائيلي، يائير لابيد، اليوم (الأحد) بإحياء مسار التفاوض بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي، وخلق أفق سياسي بالتوازي مع مناخ مستقر يضمن ذلك، وعلى نحو يرسخ ركائز الاستقرار في المنطقة ويجنبها موجات التصعيد والتوتر.

وأوضح المتحدث باسم وزارة الخارجية المصرية أحمد حافظ، في بيان عبر حساب الوزارة على "فيسبوك"، أن "شكري" أكد خلال المكالمة الهاتفية مع "لابيد" استمرار القاهرة في جهودها الحثيثة في هذا الشأن.

وأضاف "حافظ" أن الوزيرين ناقشا الجهود المبذولة في إطار إعادة الإعمار وتقديم المساعدات والدعم التنموي لسائر الأراضي الفلسطينية المحتلة، بالتنسيق مع السلطة الفلسطينية.

الرئيسية/ أخبار العالم

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مصر تطالب إسرائيل بإحياء المفاوضات مع الفلسطينيين لتجنيب المنطقة التوتر
سبق

طالب وزير الخارجية المصري سامح شكري، نظيره الإسرائيلي، يائير لابيد، اليوم (الأحد) بإحياء مسار التفاوض بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي، وخلق أفق سياسي بالتوازي مع مناخ مستقر يضمن ذلك، وعلى نحو يرسخ ركائز الاستقرار في المنطقة ويجنبها موجات التصعيد والتوتر.

وأوضح المتحدث باسم وزارة الخارجية المصرية أحمد حافظ، في بيان عبر حساب الوزارة على "فيسبوك"، أن "شكري" أكد خلال المكالمة الهاتفية مع "لابيد" استمرار القاهرة في جهودها الحثيثة في هذا الشأن.

وأضاف "حافظ" أن الوزيرين ناقشا الجهود المبذولة في إطار إعادة الإعمار وتقديم المساعدات والدعم التنموي لسائر الأراضي الفلسطينية المحتلة، بالتنسيق مع السلطة الفلسطينية.

19 سبتمبر 2021 - 12 صفر 1443
03:17 PM

مصر تطالب إسرائيل بإحياء المفاوضات مع الفلسطينيين لتجنيب المنطقة التوتر

"شكري" و"لابيد" ناقشا إعادة إعمار المناطق المحتلة

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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طالب وزير الخارجية المصري سامح شكري، نظيره الإسرائيلي، يائير لابيد، اليوم (الأحد) بإحياء مسار التفاوض بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي، وخلق أفق سياسي بالتوازي مع مناخ مستقر يضمن ذلك، وعلى نحو يرسخ ركائز الاستقرار في المنطقة ويجنبها موجات التصعيد والتوتر.

وأوضح المتحدث باسم وزارة الخارجية المصرية أحمد حافظ، في بيان عبر حساب الوزارة على "فيسبوك"، أن "شكري" أكد خلال المكالمة الهاتفية مع "لابيد" استمرار القاهرة في جهودها الحثيثة في هذا الشأن.

وأضاف "حافظ" أن الوزيرين ناقشا الجهود المبذولة في إطار إعادة الإعمار وتقديم المساعدات والدعم التنموي لسائر الأراضي الفلسطينية المحتلة، بالتنسيق مع السلطة الفلسطينية.

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