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"واتساب" تختبر تقنية تغيير طريقة تعاملك مع الرسائل الصوتية

من المتوقع أن تصل تلك الميزة الجديدة أولًا على هواتف "آيفون"

كشفت تقارير صحفية عالمية، أن منصة التراسل الفوري المشفر "واتساب"، تختبر حاليًا تقنية جديدة ستغير بصورة كلية من طريقة تعاملك مع الرسائل الصوتية.

وأوضح موقع "جي إس إم آرينا" التقني المتخصص، أن "واتساب" تجهّز تقنية تغيير سرعة تشغيلك للرسائل الصوتية، كتلك التي كانت تختبرها في وقت لاحق على الملاحظات الصوتية.

ويوضح الموقع الفرق بين الرسائل الصوتية والملاحظات الصوتية، بأن الرسائل الصوتية، هي نفسها الملاحظة الصوتية، ولكنها يتم إعادة توجيهها إلى دردشة أخرى.

وفي السابق كان يفقد المستخدمون إمكانية تغيير سرعة تشغيل تلك الرسائل الصوتية عند إعادة توجيهها؛ وهو ما تسعى "واتساب" لتغييره حاليًا.

وتسمح لك الميزة الجديدة باختيار تغيير سرعة الرسائل الصوتية على واتساب بين أسرع بـ1.5 ضعف أو 2 ضعف.

ومن المتوقع أن تصل تلك الميزة الجديدة أولًا على إصدار واتساب على هواتف "آيفون" والأجهزة العاملة بنظام تشغيل "آي أو إس"، ثم إصدار هواتف "أندرويد" في وقت لاحق.

الرئيسية/ تقنية / أخبار التقنية

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"واتساب" تختبر تقنية تغيير طريقة تعاملك مع الرسائل الصوتية
سبق

كشفت تقارير صحفية عالمية، أن منصة التراسل الفوري المشفر "واتساب"، تختبر حاليًا تقنية جديدة ستغير بصورة كلية من طريقة تعاملك مع الرسائل الصوتية.

وأوضح موقع "جي إس إم آرينا" التقني المتخصص، أن "واتساب" تجهّز تقنية تغيير سرعة تشغيلك للرسائل الصوتية، كتلك التي كانت تختبرها في وقت لاحق على الملاحظات الصوتية.

ويوضح الموقع الفرق بين الرسائل الصوتية والملاحظات الصوتية، بأن الرسائل الصوتية، هي نفسها الملاحظة الصوتية، ولكنها يتم إعادة توجيهها إلى دردشة أخرى.

وفي السابق كان يفقد المستخدمون إمكانية تغيير سرعة تشغيل تلك الرسائل الصوتية عند إعادة توجيهها؛ وهو ما تسعى "واتساب" لتغييره حاليًا.

وتسمح لك الميزة الجديدة باختيار تغيير سرعة الرسائل الصوتية على واتساب بين أسرع بـ1.5 ضعف أو 2 ضعف.

ومن المتوقع أن تصل تلك الميزة الجديدة أولًا على إصدار واتساب على هواتف "آيفون" والأجهزة العاملة بنظام تشغيل "آي أو إس"، ثم إصدار هواتف "أندرويد" في وقت لاحق.

24 نوفمبر 2021 - 19 ربيع الآخر 1443
09:59 AM

"واتساب" تختبر تقنية تغيير طريقة تعاملك مع الرسائل الصوتية

من المتوقع أن تصل تلك الميزة الجديدة أولًا على هواتف "آيفون"

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صحيفة سبق الإلكترونية - القاهرة
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كشفت تقارير صحفية عالمية، أن منصة التراسل الفوري المشفر "واتساب"، تختبر حاليًا تقنية جديدة ستغير بصورة كلية من طريقة تعاملك مع الرسائل الصوتية.

وأوضح موقع "جي إس إم آرينا" التقني المتخصص، أن "واتساب" تجهّز تقنية تغيير سرعة تشغيلك للرسائل الصوتية، كتلك التي كانت تختبرها في وقت لاحق على الملاحظات الصوتية.

ويوضح الموقع الفرق بين الرسائل الصوتية والملاحظات الصوتية، بأن الرسائل الصوتية، هي نفسها الملاحظة الصوتية، ولكنها يتم إعادة توجيهها إلى دردشة أخرى.

وفي السابق كان يفقد المستخدمون إمكانية تغيير سرعة تشغيل تلك الرسائل الصوتية عند إعادة توجيهها؛ وهو ما تسعى "واتساب" لتغييره حاليًا.

وتسمح لك الميزة الجديدة باختيار تغيير سرعة الرسائل الصوتية على واتساب بين أسرع بـ1.5 ضعف أو 2 ضعف.

ومن المتوقع أن تصل تلك الميزة الجديدة أولًا على إصدار واتساب على هواتف "آيفون" والأجهزة العاملة بنظام تشغيل "آي أو إس"، ثم إصدار هواتف "أندرويد" في وقت لاحق.

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