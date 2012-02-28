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هجوم للتحالف على مواقع حوثية ينتهي بمقتل 9 والسيطرة على زورق الألغام البحرية

ضبط أسلحة واستعادة مواقع من المليشيات الإيرانية

نفذت قوات التحالف بمشاركة الجيش الوطني فجر أمس الاثنين هجوماً محدوداً على مواقع مليشيا الحوثي المتمردة شرق ميدي.

وأفاد مصدر عسكري بلواء القوات الخاصة المرابط بجبهة ميدي وفقاً للمركز الإعلامي بالمنطقة العسكرية الخامسة أن أفراد اللواء نفذوا هجوماً على مواقع المليشيات شرق ميدي.

وأكدت مصادر عسكرية سقوط تسعة قتلى وعشرات الجرحى في صفوف الانقلابيين وتدمير عيار 14/5 وضبط بعض الأسلحة التي كانت بحوزة المليشيا وتحرير تلك المواقع.

ويأتي الهجوم بعد يوم واحد على قيام القوات البحرية بالمنطقة الخامسة بتنفيذ ضربات ناجحة على مواقع الانقلابيين بمرسى بوحيص بين مديريتي اللحية وميدي الساحليتين والتي أسفرت عن قتلى وجرحى من مليشيات الحوثي والسيطرة على زورق زراعة ألغام.

وتواصل مقاتلات التحالف الذي تقوده المملكة العربية السعودية غاراتها الجوية على مواقع وتعزيزات الانقلابيين على امتداد جبهتي حرض وميدي وكذا الشريط الحدودي مع المملكة.

الرئيسية/ المملكة / محليات

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هجوم للتحالف على مواقع حوثية ينتهي بمقتل 9 والسيطرة على زورق الألغام البحرية
سبق

نفذت قوات التحالف بمشاركة الجيش الوطني فجر أمس الاثنين هجوماً محدوداً على مواقع مليشيا الحوثي المتمردة شرق ميدي.

وأفاد مصدر عسكري بلواء القوات الخاصة المرابط بجبهة ميدي وفقاً للمركز الإعلامي بالمنطقة العسكرية الخامسة أن أفراد اللواء نفذوا هجوماً على مواقع المليشيات شرق ميدي.

وأكدت مصادر عسكرية سقوط تسعة قتلى وعشرات الجرحى في صفوف الانقلابيين وتدمير عيار 14/5 وضبط بعض الأسلحة التي كانت بحوزة المليشيا وتحرير تلك المواقع.

ويأتي الهجوم بعد يوم واحد على قيام القوات البحرية بالمنطقة الخامسة بتنفيذ ضربات ناجحة على مواقع الانقلابيين بمرسى بوحيص بين مديريتي اللحية وميدي الساحليتين والتي أسفرت عن قتلى وجرحى من مليشيات الحوثي والسيطرة على زورق زراعة ألغام.

وتواصل مقاتلات التحالف الذي تقوده المملكة العربية السعودية غاراتها الجوية على مواقع وتعزيزات الانقلابيين على امتداد جبهتي حرض وميدي وكذا الشريط الحدودي مع المملكة.

27 فبراير 2018 - 11 جمادى الآخر 1439
09:04 PM

هجوم للتحالف على مواقع حوثية ينتهي بمقتل 9 والسيطرة على زورق الألغام البحرية

ضبط أسلحة واستعادة مواقع من المليشيات الإيرانية

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محمد المواسي - الحد الجنوبي
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6,441

نفذت قوات التحالف بمشاركة الجيش الوطني فجر أمس الاثنين هجوماً محدوداً على مواقع مليشيا الحوثي المتمردة شرق ميدي.

وأفاد مصدر عسكري بلواء القوات الخاصة المرابط بجبهة ميدي وفقاً للمركز الإعلامي بالمنطقة العسكرية الخامسة أن أفراد اللواء نفذوا هجوماً على مواقع المليشيات شرق ميدي.

وأكدت مصادر عسكرية سقوط تسعة قتلى وعشرات الجرحى في صفوف الانقلابيين وتدمير عيار 14/5 وضبط بعض الأسلحة التي كانت بحوزة المليشيا وتحرير تلك المواقع.

ويأتي الهجوم بعد يوم واحد على قيام القوات البحرية بالمنطقة الخامسة بتنفيذ ضربات ناجحة على مواقع الانقلابيين بمرسى بوحيص بين مديريتي اللحية وميدي الساحليتين والتي أسفرت عن قتلى وجرحى من مليشيات الحوثي والسيطرة على زورق زراعة ألغام.

وتواصل مقاتلات التحالف الذي تقوده المملكة العربية السعودية غاراتها الجوية على مواقع وتعزيزات الانقلابيين على امتداد جبهتي حرض وميدي وكذا الشريط الحدودي مع المملكة.

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