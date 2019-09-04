مجموعة سليمان الحبيب توقع اتفاقيتَيْ تعاون مع "هيئة التخصصات الصحية"

لتوفير كوادر سعودية طبية مؤهلة وإتاحة فرص توظيفية لهم

وقعت مجموعة الدكتور سليمان الحبيب الطبية، اتفاقيتي تعاون مشترك مع الهيئة السعودية للتخصصات الصحية؛ لتنفيذ برنامجي مساعد طبيب أسنان ومساعد رعاية التمريض، وذلك بهدف توفير كوادر سعودية مدربة ومؤهلة، ومن ثم إتاحة الفرص الوظيفية لهم.



وقد وقّع الاتفاقية ممثلاً عن المجموعة: نائب الرئيس التنفيذي لشؤون الأطباء عبدالله الحربش، وأمين عام الهيئة السعودية للتخصصات الصحية أيمن بن أسعد عبده.



وقال نائب الرئيس المشارك للشؤون الأكاديمية والطبية عوض العُمري: "نعتز بهذه الشراكة الإستراتيجية مع الهيئة السعودية للتخصصات الصحية، وإن توقيع هذه الاتفاقية يأتي انطلاقاً من مسؤولية المجموعة العلمية والمجتمعية، وتماشياً مع رؤية المملكة 2030 الرامية إلى توفير كوادر صحية وطنية في كافة التخصصات، وتطوير الأداء المهني للوصول إلى مجتمع صحي بكفاءات مؤهلة على أفضل المعايير".



وأضاف "العمري": أن "المجموعة كانت وستظل من أكبر الداعمين للطاقات السعودية وتمكين أبناء وبنات وطننا الغالي من الفرص الوظيفية المتاحة، وتؤمن إيماناً راسخاً بأن الاستثمار في العنصر البشري من أهم الأدوات الفاعلة لبناء مجتمع حيوي واقتصاد مزدهر ووطن طموح". وتابع: "انطلاقاً من ذلك فقد وقعت المجموعة اتفاقيات عدة مع كبريات المؤسسات؛ لتبادل الخبرات والاطلاع على آخر المستجدات في مجال التعليم والتدريب الطبي، بما يتماشى مع رؤية المجموعة بشأن تنمية وتطوير منظومة التعليم الطبي؛ من أجل تحقيق أعلى مستويات الكفاءة للكوادر الوطنية في كافة التخصصاتِ الطبية، والتخصصات الصحية الدقيقة منها".



وأوضح: أن "هذا سينعكس على جودة الخدمات الطبية المقدمة للمرضى والمراجعين، كما أننا نعمل بشكل دائم داخل المجموعة على تفعيل وتطوير آليات برامج التعليم الطبي المستمر، وفقاً للمنظومة الشاملة التي تقودها وزارة الصحة والهيئة السعودية للتخصصات الصحية".



واختتم "العُمري" حديثه بالقول: إن "المجموعة أضحت تمتلك خبرات مهنية متراكمة في مجال التدريب والتأهيل والبحث العلمي، وحققت نجاحات متتالية بفضل من الله، وكان آخرها دخول موسوعة غينيس العالمية للأرقام القياسية، وحصد شهادة الرقم القياسي لأكبر غرفة قيادة وتحكم عن بُعد على مستوى العالم لوحدات العناية المركزة Tele-ICU بعدد 796 سريرًا؛ لخدمة المرضى؛ وهو ما يبرهن على أن المجموعة تسير وفق رؤية واستراتيجية طموحة من أجل الوصول بخدمات الرعاية الصحية إلى مستويات غير مسبوقة، وصناعة تجربة ريادية بالقطاع الصحي".