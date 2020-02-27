تفاعلًا مع "سبق".. "صحة المدينة": نبحث علاج سمنة "بخش" بمستشفى مختص

قالت: تم تشخيص إصابته بمتلازمة القزمية وضعف بالقلب وانقطاع النفس أثناء النوم

أكدت المديرية العامة للشؤون الصحية بمنطقة المدينة المنورة، أن مريض السمنة "أشرف بخش" تتم متابعة حالته الصحية، وجرى مخاطبة المستشفيات المتخصصة لإمكانية علاجه لديها.

جاء ذلك في توضيح تزودت به "سبق" من صحة المدينة، قالت فيه: "إشارة إلى ما نُشر بتاريخ 9 فبراير 2020م، تحت عنوان "بخش يستعرض معاناته الطويلة مع مرض السمنة ويناشد العلاج"، نفيدكم بأن المواطن أشرف محمود بخش، تم الكشف عليه، وتم تشخيص إصابته بسمنة مفرطة، متلازمة القزمية، وضعف بالقلب، ويعاني من تعدد انقطاع النفس أثناء النوم".

وأضافت: "تتم متابعة المريض حاليًا في كل من مستشفى الملك فهد ومستشفى أحد بالمدينة المنورة حسب التخصص".

وأكدت "صحة المدينة"، أنه "تم إرسال وضعه الطبي للمدن الطبية والمستشفيات المتخصصة لإبداء الرأي حول حالته، وأبرز الحلول الممكنة لإجراء عملية السمنة ومدى خطورتها ومضاعفتها حسب ما تقتضيه حالته الصحية".

وكانت "سبق" قد نشرت قصة مريض السمنة "أشرف بخش"؛ وذلك بعدما كشف خلال لقائه في أحد البرنامج على إذاعة "بانوراما إف إم"، معاناته الطويلة من زيادة مفرطة في الوزن، وعدم القدرة على الوقوف والمشي منذ طفولته؛ وهو ما تَسَبّب في تركه الدراسة؛ لصعوبة حركته؛ لكن بإصراره استطاع استكمال المرحلة الثانوية.

وشرح "بخش" الأربعيني من المدينة المنورة، الذي يبلغ طوله 120 سم، ووزنه 150 كغ، خلال اللقاء الإذاعي، أن المرض تَمَكّن منه في السنوات الخمس عشرة الأخيرة، وأفقدته قدرته على الحركة، وملازمته لغرف الطوارئ في المستشفيات لعدة أيام أسبوعيًّا.

وبحسب التقارير الطبية التي أطلعنا -"سبق"- عليها، يعاني "بخش" منذ الولادة من تشوهات وضعف نمو الأطراف الأربعة العظمي الغضروفي، وفشل تنفسي ثانوي، ونوبات نقص الأكسجين، وحساسية بالصدر، ومتلازمة بيكوبيان التنفسية، وتشوهات المفاصل، وعدم اكتمال الحركة بها، واستعمال الأطراف العلوية في غالب وظائفه، وحاجته الدائمة لمن يرعاه في حركته، ويحمد "بخش" الله تعالى لوقوف أبناء الجيران معه بشكل دائم وأبناء إخوته الذين يترددون عليه بشكل يومي؛ لمساعدته ووالدته الكبيرة في السن، والتي تعاني من أمراض مزمنة، وتحتاج بدورها لمن يرعاها.

وكشف "بخش"، في لقائه الإذاعي، تجنب المستشفيات مساعدته في تقديم العلاج؛ لعدم تحمّل جسده إجراء عمليات جراحية؛ بسبب التهاب حادّ في الرئة، وضعف القلب، ومعاناته من قصر قامة وتقسمات داخل الجسم تتسبب في نزيف حاد، رغم توصيتها في التقارير الطبية بضرورة إنزال الوزن بشكل عاجل.

وطالب "أشرف" الذي أنهى اللقاء بصعوبة؛ بسبب مشاكل التنفس، بحل عاجل لمعاناته الصحية والمادية، وإيجاد علاج له داخل المملكة أو نقله للخارج؛ ليعود ويخدم دينه ووطنه.